Grosse dose d’amour du public pour ce comédien de Dumas

Depuis le début de la saison de Dumas, nous avons eu droit à certaines scènes absolument délicieuses mettant en scène le personnage de Jérôme Leclerc. Il a, notamment, décidé de suivre une piste jusqu'à Cuba pour retrouver une femme que sa famille croyait morte. Le génie de l'informatique a quitté le Québec avec son amoureuse, la fille de Jean Dumas (Gildor Roy), sans fournir à ses proches les véritables raisons de son voyage. Il s'est alors retrouvé derrière les barreaux et son beau-père chéri a dû faire aller ses contacts pour le sortir de ce mauvais pas.

Le public est unanime : ce personnage est un immense cadeau que Luc Dionne fait aux téléspectateurs! Et que dire de l'acteur Pierre-Alexis St-Georges, qui est rien de moins que formidable.

Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« Jérôme a fait notre soirée quel bon comédien on l’adore. »

« Quel talent! Il ajoute une touche d’humour à cette série! Comédien très talentueux »

« C’est un plaisir à chaque fois lors de ses apparitions dans la série, quel bon comédien qui sait mettre du piquant avec son beau-père, on l’aime Jérôme! »

« Avec Jérôme je ne peux que sourire du début à la fin . Quel bon comédien. »

« Jérôme... même dans un moment angoissant ou dramatique, il nous fait rire. Quel bon comédien 💞💞 »

« Encore plus de Jérôme, rafraîchissant dans cet univers un peu tordu. »

« J’adore le personnage de Jérôme et son interaction avec Dumas, sont trop drôle, ça fait du bien cet humour. Dans la série, Bravo! 😊🫶🤣😉❤️ »

« Non mais on l’aime-tu ce Jérôme! ❤️ »

« Il est tellement BON ce jeune, il me fait tellement rire , incroyable 😻 »

En entrevue avec nous récemment, Pierre-Alexis nous mentionnait que la relation de Jérôme avec Anthony (Jason Roy Léveillée) allait se développer cette saison alors que le nouvel amoureux de Catherine (Jade Charbonneau) n'allait pas nécessairement être si bien accueilli dans la famille. C'est à suivre, mais chose certaine, Jérôme est là pour rester dans le clan Dumas-Guérin! Et on l’adore aussi!

Dumas ne sera pas diffusé lundi prochain, mais la série se poursuit dès le 12 octobre prochain. D'ailleurs, ce quatrième épisode est déjà disponible sur l'EXTRA d'ICI.Tou.tv.