Grosse annonce à OD Mexique ce dimanche

Dimanche, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud annonceront aux candidates et candidats d'OD Mexique la fin des maisons mixtes.

C'est lors du party à thématique « Baby shower », alors que les 14 célibataires seront réunis sous un même toit, qu'ils apprendront leur déménagement imminent.

Une bonne nouvelle? Assurément! Le désir risque d'être plus grand entre les prétendants s'ils n'ont pas l'occasion de se voir tous les jours. L'ennui nourrira l'amour... du moins, on l'espère. En trois semaines, aucun rapprochement n'a eu lieu entre les candidats et les maisons mixtes ont peut-être quelque chose à y voir.

Voyez des photos du party « Baby shower » au bas de l'article.

Dimanche, nous assisterons également au voyage d'Aleksa et Fanny, qui visiteront Bacalar et sa lagune aux sept couleurs. Est-ce que ce moment ensemble sera révélateur pour le fameux triangle amoureux? Dans la bande-annonce, on entend Aleksa dire qu'il est plus mélangé que jamais.

Ce vendredi soir à 18 h 30, Félix-Antoine Tremblay, accompagné de Nicolas Brunette et Marie-Claude Savard, reçoit Audrey, la vilaine de Survivor 2. La stratégie sera à l'honneur. Aussi, les deux premières candidates éliminées, Shaïna et Stephany, partagent leur expérience à OD. Comme à l'habitude, elles auront droit à de petites surprises…