Gros changement pour le prochain Bye Bye

Radio-Canada annonce aujourd'hui le départ de Simon-Olivier Fecteau à la barre du Bye Bye. Il occupait ce poste depuis neuf ans.

Il passera donc le flambeau à un autre artiste qui n'a toutefois pas encore été annoncé. Qui aimeriez-vous voir dans ce rôle?

Simon-Olivier Fecteau indique : « C’était mon dernier Bye Bye! Pendant 9 ans, j’ai eu la chance de piloter cette émission historique au Québec et au Canada, mais je crois que le temps est venu pour moi de passer le flambeau. Je vais avoir 50 ans cet été et ça fait quelques années que j’ai le goût de m’investir dans d’autres projets, d’affronter de nouveaux défis, de jouer et d’écrire davantage, et de retourner faire des projets plus personnels. Et je pense que c’est le temps ou jamais de faire ce saut. »

Par ailleurs, Guillaume Lespérance sera de retour comme producteur du Bye Bye. Fort de son expérience, il travaille déjà en étroite collaboration avec Radio-Canada afin d'assurer la transition et de préparer la prochaine édition.

D'autres annonces concernant l'équipe créative et les comédiens seront faites ultérieurement.

Nous aimerions VRAIMENT voir Marc Labrèche et Pier-Luc Funk dans le prochain Bye Bye. Ce dernier pourrait d'ailleurs être un bon candidat pour succéder à Simon-Olivier Fecteau. On lance cela dans l'univers!