Gregory Charles pose avec sa femme et sa fille

Jeudi soir, Gregory Charles foulait le tapis rouge de la comédie musicale Don Juan : 20e anniversaire à la Place des Arts avec sa femme, Nicole Collet, et sa fille Julia.

Le fier papa a précédemment eu la chance de monter sur scène avec sa grande fille alors que celle-ci participait au spectacle 7. Dans celui-ci, le talentueux chanteur revisite les moments inoubliables des plus grandes comédies musicales de tous les temps avec six jeunes interprètes talentueux. Parmi eux, on retrouve Dashny Jules, qu'on a découvert à Star Académie en 2020, et Mathieu-Philippe Perras, qui faisait partie de l'équipe de Mario Pelchat à La voix l'an passé.

Julia n'a qu'un seul mot pour décrire cette expérience qu'elle vit actuellement avec son papa : « Incroyable! ».

« Ce qui est le fun quand tu as cet âge-là, c'est de pouvoir déployer tes habiletés, déployer ton talent dans un contexte qui est solide », nous dit le papa.

« Les autres jeunes qui font partie de la distribution sont très très bons, donc ça devient une inspiration. Je ne veux pas parler pour elle, mais elle voit des filles qui chantent vraiment bien et elle a envie de chanter comme elles, elle voit des garçons ou des filles qui bougent vraiment bien et elle a envie de faire ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ce n'est pas pour brûler des étapes, c'est pour être sûr qu'elle soit inspirée par les gens qui sont juste devant elle. »

Voyez le portrait de famille ci-dessous.

Lisez nos impressions de la comédie musicale Don Juan ici.