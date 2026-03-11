Grandiose : Le nouveau spectacle de Pierre Hébert porte bien son nom

Le troisième one-man-show de Pierre Hébert s'intitule Grandiose et bien qu'on pourrait d'abord croire qu'il s'agit d'un titre présomptueux, on doit en venir à la conclusion que l'humoriste, au sommet de son art, nous livre une oeuvre à la hauteur du pompeux qualificatif.
Dans ce nouveau spectacle, l'animateur des Petits tannants nous raconte des tranches de vie avec l'enthousiasme (et la mauvaise foi) qu'on lui connaît. Il commence par nous parler des cours de clarinette de sa fille Agnès, 10 ans, avant de se lancer dans le récit de la grande fête d'anniversaire que son frère (un fabriqueux de souvenirs) a organisé pour les 60 ans de leurs parents. Sa façon de décrire chaque détail de cette fin de semaine aussi magique que chaotique nous donne l'impression d'y être nous aussi.
Il enchaîne ensuite en racontant son voyage de cinq jours en République dominicaine avec sa femme, Catherine, sans les enfants, et sa rencontre avec la récemment divorcée Nicole, qui portait un fièrement bikini triangle en buvant des Piña colada dans le lobby de l'hôtel. « Bikini triangle, je suis généreux, c'était plus trois Tostitos qui tenaient par la peur. »
Il conclut en revenant sur le voyage qu'il a fait avec sa mère à Disney, destination chouchou de l'humoriste. On doit dire que son compte-rendu de son souper dans le restaurant de Cendrillon où il a pris part à un petit-train improvisé, nous a fait rire à nous en tordre sur notre siège.
Bien que l'ensemble du spectacle reste assez léger, Pierre aborde tout de même quelques sujets un peu plus lourds, comme la mort de sa maman il y a deux ans et les troubles de langage de sa fille. Même si certains thèmes sont plus graves que les autres, il nous les présente avec une ironie mesurée. Bien qu'il n'a pas de décors en tant que tels, ses éclairages habillent la pièce dans des moments clés et raffinent ses anecdotes.
Pierre Hébert arrive à nous transmettre son amour du grandiose en une heure trente, tout en nous prouvant qu'il est l'un des humoristes les plus habiles et un des meilleurs conteurs de sa génération.