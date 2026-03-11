Grandiose : Le nouveau spectacle de Pierre Hébert porte bien son nom

Le troisième one-man-show de Pierre Hébert s'intitule Grandiose et bien qu'on pourrait d'abord croire qu'il s'agit d'un titre présomptueux, on doit en venir à la conclusion que l'humoriste, au sommet de son art, nous livre une oeuvre à la hauteur du pompeux qualificatif.

Dans ce nouveau spectacle, l'animateur des Petits tannants nous raconte des tranches de vie avec l'enthousiasme (et la mauvaise foi) qu'on lui connaît. Il commence par nous parler des cours de clarinette de sa fille Agnès, 10 ans, avant de se lancer dans le récit de la grande fête d'anniversaire que son frère (un fabriqueux de souvenirs) a organisé pour les 60 ans de leurs parents. Sa façon de décrire chaque détail de cette fin de semaine aussi magique que chaotique nous donne l'impression d'y être nous aussi.

Il enchaîne ensuite en racontant son voyage de cinq jours en République dominicaine avec sa femme, Catherine, sans les enfants, et sa rencontre avec la récemment divorcée Nicole, qui portait un fièrement bikini triangle en buvant des Piña colada dans le lobby de l'hôtel. « Bikini triangle, je suis généreux, c'était plus trois Tostitos qui tenaient par la peur. »

Le texte se poursuit sous l'image.