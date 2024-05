Faites-vous partie de celles et ceux qui ont plongé sans retenue dans la série Cobra Kai? Nous en sommes! La série, offerte sur Netflix, offre une bonne dose de nostalgie alors qu'elle réunit la distribution de Karaté Kid, de nombreuses années plus tard, pour de nouvelles aventures sportives.

Voilà que la série tire à sa fin alors que la dernière saison approche à grands pas. La grève des scénaristes, du côté d'Hollywood, a largement ralenti le processus pour tous les créateurs, mais la finale que nous attendons pour Cobra Kai est enfin à nos portes.

La bande-annonce explosive a été dévoilée ci-dessous.

On y retrouve évidemment Ralph Macchio et William Zabka qui reprennent les rôles principaux de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, ainsi que tout le reste de la distribution.

Ainsi, on nous proposera 15 épisodes dans cette saison finale, un beau cadeau!

Les premiers épisodes seront déposés sur Netflix le 18 juillet. La deuxième partie sera offerte à compter du 28 novembre tandis que les épisodes finaux seront dévoilés en 2025. Visiblement, la production veut vraiment nous faire languir!

Voyez la bande-annonce ci-dessous, en attendant de pouvoir assister à l'ultime combat.