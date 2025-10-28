Ginette Reno s'invite dans un nouveau concept où on ne l'attendait pas

Prime Vidéo dévoile aujourd'hui les invités et la bande-annonce de sa nouveauté québécoise, Karaoké Club, animée par nul autre que Stéphane Rousseau.

Dans ce nouveau concept complètement délirant, on transforme le karaoké en une expérience électrisante où des vedettes se livrent avec humour, énergie et, surtout, beaucoup de plaisir à chanter.

Pour accompagner l'animateur, la production a recruté Karine Vanasse, Arnaud Soly, Lou-Pascal Tremblay, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord et Chloée Deblois, qui ont accepté de se prêter à ce jeu complètement fou. Comme vous le verrez, ce ne sont pas toutes de grandes voix!

À ceux-ci s'ajouteront au fil des épisodes Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay, FouKi, Rémi-Pierre Paquin et France Castel, créant des surprises et renouvelant l’énergie à chaque instant. Les tournages ont eu lieu il y a déjà plusieurs mois.

Plus encore, plusieurs icônes de la culture d'ici feront une apparition, à commencer par la grande Ginette Reno qui s'est laissée tenter par l'expérience.

Nous pouvons l'apercevoir dans la bande-annonce déjantée disponible plus haut, dans l'entête de cet article.

Ce sera évidemment un immense plaisir de renouer avec cette grande dame de la chanson, pour un court instant de fantaisie.

Charlotte Cardin, Boom Desjardins, Isabelle Boulay, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Marc Labrèche ont aussi accepté l'invitation de Stéphane Rousseau.

Karaoké Club est produite par Attraction pour Amazon MGM Studios.

Les trois premiers épisodes seront disponibles sur Prime Video le 21 novembre, suivis des trois derniers le 28 novembre.

Karaoké Club marque le plus récent investissement de Prime Video dans du contenu québécois, y compris les séries à succès comme LOL : Qui rira le dernier? et la prochaine comédie dramatique de Martin Matte, Vitrerie Joyal.