Gildor Roy s’ajoute à la distribution de cette populaire revue de fin d’année

Signe que la fin de l’année 2025 approche à très grands pas? La multiplication des rétrospectives des derniers mois écoulés, tant sur le web qu’à la télé. Après tout, il n’y a pas que le Bye Bye qui soit dédié à dédicacer l’année!

En effet, la semaine prochaine se déroulera également la 6e édition de la revue de fin d’année des Newbies, sur Unis TV. Cette émission spéciale pancanadienne de 60 minutes vise à offrir aux téléspectateurs, annuellement, un spectacle de variétés d’ordre musical et humoristique, dressant un bilan conséquent de l’année écoulée.

Le trio acadien Christian Essiambre, André Roy et Luc LeBlanc s’est ainsi entouré d’une foule de personnalités connues au pays, pour un pastiche coloré des grands événements de 2025. Avec des mises en scène, des sketchs originaux et des parodies musicales, les Newbies s'apprêtent à divertir les Québécois comme jamais.

Parmi les artistes d'ici qui ont accepté de se prêter au jeu se trouve le comédien et animateur Gildor Roy. Nous avons bien hâte de le découvrir dans ce contexte et défi télévisuel! Il pourra d'ailleurs compter sur la présence d'une foule d'artiste d'ici pour l'accompagner, à savoir Fabiola Nyrva Aladin, Damien Robitaille, Marie-Ève Morency, Pascale De Blois, Vishtèn, Mentana et Maude Cyr-Deschênes.

Que nous réserve le trio des Newbies pour cette nouvelle édition de leur rendez-vous annuel? Rendez-vous le 20 décembre prochain à 20 h, sur les ondes d'Unis TV, pour le découvrir.

Quelques jours plus tard, ce sera au tour de la chaîne ICI Télé de présenter sa traditionnelle revue, le Bye Bye 2025. L'émission de fin d'année franchira d'ailleurs un important jalon, en célébrant sa 50e édition. Pou l'occasion, les téléspectateurs seront servis avec une distribution de haut niveau, avec en prime des invités spéciaux. À quoi s’attendre de cette édition qui s’annonce plus grande que nature?

Découvrez dans cet article les personnalités connues qui, selon nous, pourraient bien être parodiées cette année.