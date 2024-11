Geneviève Everell fait d'étonnantes confidences sur son rapport à l'argent

En ce frisquet et pluvieux vendredi, la lumineuse Geneviève Everell se trouvait sur le plateau du talk-show de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, Ça finit bien la semaine.

Radieuse, les derniers mois n'ont toutefois pas été de tout repos pour la créatrice culinaire, elle qui a appris qu'elle était atteinte du cancer du sein, alors qu'elle était enceinte de 34 semaines. Plus de détails ici. Si elle a avoué qu'il s'agissait sans doute de l'épreuve la plus difficile de sa vie, Geneviève est désormais en rémission, et peut reprendre à plein temps ses rôles de maman et de femme d'affaires, à la barre de la prospère entreprise Sushi à la maison.

Or, la situation financière n'a pas toujours été favorable pour l'entrepreneure. Élevée dans un milieu plus difficile, elle a notamment dû vendre des bouteilles pour s'acheter des billets d'autobus et aussi puiser dans les banques alimentaires. « On se faisait couper l'hydro des fois, en plein hiver, quand j'étais jeune » se souvient-elle.

Or, avec le succès de sa compagnie, son rapport à l'argent a évolué. Elle confie :

« Il y a une part de moi qui a peur d'en manquer, donc je fais attention. Mais il y a une part de moi qui veut vivre aussi. Donc, je ne m'empêcherai jamais de vivre non plus! Donc je suis bien organisée pour ça, je suis très fière de moi. Je n'ai pas de prêt à la banque, je ne dois rien à personne. C'est vraiment extraordinaire! J'ai ouvert mes deux restaurants avec des pourboires que j'ai économisé pendant 10 ans. »

Voilà qui est très inspirant pour celle qui « pensait ne jamais devenir entrepreneure », et qui constitue assurément un modèle pour bon nombre de petits entrepreneurs qui aspirent à plus grand. Bravo Geneviève!

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à TVA, dès 19 h.