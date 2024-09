Heureuse nouvelle pour Geneviève Everell

Plus tôt cette année, Geneviève Everell a eu le grand bonheur d'accueillir son second enfant, une petite fille nommée Millie-Love. On vous en parlait d'ailleurs ici. Toutefois, la joie de la maman fut de courte durée, car elle dut amorcer des traitements pour soigner un cancer du sein, peu de temps après l'accouchement.

Fort heureusement, cette douloureuse épreuve semble derrière elle, à se fier à sa plus récente publication sur les réseaux sociaux. En effet, après quelques mois de traitements de chimiothérapie et beaucoup de courage, la fondatrice de Miss Sushi a confirmé la formidable nouvelle à ses abonnés : elle n'a plus de cancer! Elle confie :

« Le 5 août dernier, c’était l’étape 2 de mon protocole: la fameuse opération, la mastectomie complète de mon sein gauche et un DIEP. Je devais attendre 1 mois pour recevoir les résultats de ma pathologie, c’est à dire, à savoir s’il restait ou non du cancer, dans mon sein, dans mon corps!

Le 22 août dernier, le lendemain de mon anniversaire, j’avais un rdv de suivi de molécule ciblée! C’est alors que l’oncologue qui me rencontre me regarde et me dit : « tu as eu tes résultats de pathologie ? » Je réponds: « non, on m’a dit 1 mois d’attente ….. » il me regarde et me dit : « Ah ben, tu n’as plus le cancer ! » Euhhhh, pardon? C’est tout? C’est fini? C’est vrai? « Oui oui madame Everell. Réponse complète à la chimio et votre chirurgie ! » J’ai été sous le choc qu’on m’annonce que je n’avais plus rien …. Comme si c’était trop beau pour être vrai ! Genre ! Promis ? J’en n’ai plus ? C’est pas une erreur là? »

Pour souligner le tout et sensibiliser les gens à ce cancer touchant environ 1 Canadienne sur 8, Geneviève est ainsi la tête d'affiche du numéro rose du magazine Clin d'oeil, pour le mois d'octobre. Voyez la photo de couverture ci-dessous. À bien des égards, son récit est le témoignage d'une résilience sans équivoque, d'une belle inspiration pour les femmes qui traversent la même situation et voient leur quotidien ravagé par la maladie.

Nous souhaitons désormais à Geneviève tout le repos qu'elle mérite, ainsi qu'une fin d'année en douceur avec les siens.

Cette édition spéciale du magazine Clin d'oeil sera en kiosque dès le 26 septembre prochain.