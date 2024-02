Geneviève Everell a donné naissance à son 2e enfant!

Un peu de beauté est venue magnifier le quotidien plus sombre de Geneviève Everell, en ce vendredi de février! En effet, celle-ci et son amoureux Nicholas Lavoie ont accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille absolument adorable au nom tout aussi charmant : Millie-Love.

Très réactive sur ses réseaux sociaux, Geneviève n’hésite pas à partager des parcelles de sa vie à sa communauté, tant bien que la binette de l'enfant n'a pas tardé à poindre le bout de son nez sur des clichés à croquer (découvrez les photos en bas de l'article)! Puis, par l'entremise d'une publication sur Instagram, Geneviève a écrit un touchant texte rempli d'amour et de bonheur, qui souhaite la bienvenue à sa Millie :

« Croquette, patate, bb, mon amour, Millie-Love est là!

C’est comique parce que je réalise que c’est souvent le papa qui dit que la maman va bien et qu’elle a bien fait ça ( je vais bien et j’ai bien fait ça, oui merci lol ) en mentionnant le poids : 6.11lb

J’avais envie de vous présenter mon amoureux, mon chum et mon futur mari! Vous auriez dû le voir avoir le coup de foudre de sa vie ! 9h42 on entend retentir dans la salle d’opération numéro 15 « naissance » !

Nick qui essayait de prendre toute ma douleur ( j’avais pas mal j’étais sul Fentanyl! ) et boom elle est arrivée, dans sa vie, dans notre vie ! On s’aimait déjà mais là, ouffff. On vient de mettre tout un sens au mot famille, à notre famille ! Ma petite famille. @nicklecomik hier est devenu fier père de famille et même si j’en ai jamais douté, Nick sera notre repère notre pilier et un papa incroyable et attentionné pour notre fille.

La chance que j’ai ! La chance qu’on a!

En carrousel: lui, nous et ma bestieeeee cerise sur le sundae, la première à avoir pu la catiner ( quand même pratique que notre bureau soit à 3 minutes d’ici lol vive Hochelaga )

Bienvenue ma minette Millie ❤️‍🔥 »

On fond, tellement c'est beau! Or, il semble que nous ne soyons pas les seuls, car au moment d'écrire ces lignes, la beauté du nouveau-né avait ensorcelé plus de 9000 personnes sur Instagram. Plusieurs personnalités connues ont également tenu à féliciter le couple en les inondant de sublimes messages. L'animateur Benoît Gagnon a écrit : « Belle grande et heureuse vie les amis ❤️❤️❤️❤️ », tandis que l'étincelante Ingrid Falaise a indiqué : « Félicitations les amis !!! Bienvenue belle Millie-Love, d’amour. Tu es déjà entourée de tant d’amour Malcolm, Émil te dit : « bravo grand frère ! J’ai hâte de te revoir » Full love! »