Geneviève Everell annonce être aux prises avec une tumeur cancéreuse

Enceinte de 34,5 semaines, Geneviève Everell vient tout juste de recevoir un diagnostic poignant : une tumeur cancéreuse. Alors qu'elle apprenait la nouvelle ce matin même, l'inspirante conférencière, autrice et entrepreneure n'a pas hésité à partager ses inquiétudes avec sa communauté. Toujours très authentique face à son parcours de vie, qui n'a pas toujours été de tout repos, elle demande à son public de lui envoyer des ondes positives, en attendant d'obtenir plus de détails sur le stade auquel elle se trouve. Nous sommes de tout coeur avec elle et sa famille. Son annonce est aussi un rappel important pour toutes les femmes, celui de prendre le temps d'examiner leurs seins et de considérer toute anomalie avec sérieux.

Elle écrit ceci, sous la photo qu'elle publie sur sa page Instagram, et ses mots résonnent en nous. Voyez l'image au bas de l'article.

« De l’overcute depuis quelques jours ici. Le shower, la chambre de Millie-Love et maintenant un cliché coquin de notre shooting de bedaine.

Cette photo a l’air bien comique. C’était une belle journée, nous avions la visite d’une merveilleuse photographe pour venir immortaliser cette fin d’aventure de grossesse. On s’était fait beaux. Malcolm était là. T’sais, tu vies ta vie et tu te soucies de pas grand chose. C’était une sublime journée, comme les autres.

Sur cette photo mon amoureux me grab les seins, le coquin hahaha. C’est pas vulgaire, c’est comique dans le contexte. On avait tellement de fun, on voulait rire de bon cœur pour nos photos.

C’est fou qu’elle ait capté cette image de joie et de mes seins, parce que la semaine suivante, le mot « sein » allait prendre un tout autre sens pour moi, pour nous.

Aujourd’hui, je suis enceinte de 34,5 semaines. Il y a quelques semaines, j’ai sentie une petite masse dans mon sein gauche. Je ne me suis pas inquiétée. Je me suis dit: c’est sans doute des glandes mammaires, le lait, les hormones. T’sais, je suis enceinte: zéro stress!

Finalement, elle a grossie. Alors mercredi dernier, à mon suivi de grossesse, j’ai demandé à ma médecin de l’investiguer.

Elle n’a pas aimé ce qu’elle a touché, alors elle m’a envoyé en écho d’urgence. Aujourd’hui, j’ai eu ma biopsie au CHUM afin d’en connaître plus sur ce qui se trouve dans mon corps: une tumeur cancéreuse et ganglions atteints ! Les résultats pour connaître le stade suivront dans les prochains jours (l’interminable attente)

Je suis devant le néant, pétrifiée. Je m’en serais passé, mais j’ai confiance en la vie ! Une étape à la fois.

J’ai pas hésité à vous en parler parce qu’on n’a jamais trop de love, de bonnes ondes et de prières de votre dieu préféré (je les aime tous).

Hey pis je découvre des choses sur moi: Je pensais jamais aimer déglacer mon auto autant que ce matin avec mon chum et mon fils. C’était chouette de nous voir faire craquer toute cette glace. Profitez de chaque moment.

💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 »