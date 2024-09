Garou prépare un nouveau projet musical

Ce vendredi, Garou était de passage sur le plateau du talk-show de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil. Peu de temps après le début de l'émission, le chanteur de « Sous le vent » a fait quelques confidences fort pertinentes sur sa carrière.

En effet, il semblerait que Garou soit en pleine verve créatrice, lui qui écrit actuellement de nouvelles chansons. Il explique :

« À un moment donné, à force de travailler, parce que j'ai le luxe d'avoir à la maison un super studio, d'avoir plus de temps aussi. Dernièrement, c'est vrai que je me suis dit : '"Heille c'est drôle, on dirait que je suis en train de faire mon premier album!" Parce que moi, j'ai été interprète, j'ai eu la chance de travailler avec des tops dans le monde [...]. C'est un luxe incroyable, mais en même temps, je n'ai pas écrit beaucoup. Là, je suis en train d'écrire beaucoup. Ça s'en va vers quelque chose, mon premier album éventuellement! »

Bien que le projet d'album soit encore aux étapes préliminaires, nous sommes impatients de découvrir les titres fraîchement extirpés de l'univers de Garou! Il s'agira du tout premier album de chansons originales pour l'homme de 52 ans.

Puis, il en a profité pour aborder son nouveau rôle de directeur de à Star Académie. Au premier abord, le populaire chanteur a avoué que, bien qu'il ait accédé au poste le plus convoité de l'Académie, il n'avait jamais regardé l'émission.

« Je les avais faites plusieurs fois. Je suis allé sur les plateaux, j'avais rencontré le monde, je suis devenu ami avec du monde de Star Ac, mais j'avais jamais vraiment regardé les shows. »

D'ailleurs, après l'annonce de sa nomination, certains lui ont reproché de vouloir instaurer une ambiance trop décontractée à l'Académie. Garou se défend en précisant : « on va travailler très fort, mais dans le plaisir et dans le ludique. Souvent, on se souvient plus des choses aussi quand on a amené un petit quelque chose de ludique, plutôt que quand c'est très scolaire. »

Une chose est sûre, Garou saura entourer les académiciens de sa couleur unique et de sa grande expérience derrière la cravate. Ce sera à ne pas manquer cet hiver, sur les ondes de TVA!

