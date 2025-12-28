Garou fera un retour à la télé dans cette émission spécial de retrouvailles

Il y a 25 ans, la comédie musicale Notre-Dame de Paris s'apprêtait à tout déchirer sur les scènes francophones du monde entier. Avec une distribution de feu, dont plusieurs possèdent aujourd'hui une carrière enviable dans les médias, le spectacle plus grand que nature a contribué à façonner la réalité scénique d'aujourd'hui.

Pour souligner l'apport grandiose de cette giga production, des retrouvailles télévisées ont été organisées récemment, avec des performances mémorables et des souvenirs d'antan. La minisérie compte 2 épisodes et vise à offrir aux téléspectateurs un accès privilégié à la complicité qui unit les comédiens.

« Vingt-cinq ans après avoir marqué l’histoire de la chanson, l’intégralité du casting original de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale préférée des Français, se réunit pour une soirée exceptionnelle », dévoile le synopsis.

Sur la scène, pour nous offrir les chansons cultes ayant bercé l'imaginaire collectif de millions de spectateurs, nous pourrons compter sur la présence de Garou, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Patrick Fiori, Bruno Pelletier et Julie Zenatti. Ceux-ci retrouveront leurs personnages mythiques le temps d'une soirée.

L'émission spéciale a été présentée tout récemment en France. Du côté du Québec, il faudra se montrer patient, car les deux épisodes seront respectivement diffusés le 28 février et le 7 mars prochains, à 21 h, sur le réseau ICI Télé.

Depuis la fin de l'aventure Star Académie, d'où il était le directeur, nous n'avons que trop peu vu Garou dans nos écrans. Cette émission de retrouvailles en sera une pour les irréductibles de Notre-Dame de Paris, mais également pour les fans de Garou!

Rappelons que ce dernier deviendra prochainement la risée d'un bien-cuit offert par Marie-Ève Janvier. Les détails ici.