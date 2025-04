Garou fait de rares confidences sur sa relation amoureuse : Découvrez une photo du couple

Mardi, Marie-Claude Barrette recevait Garou sur son plateau afin de parler de son nouvel album, Un meilleur lendemain.

À travers les paroles de la chanson « Paradoxalement », l'animatrice a réussi à amener le chanteur, qui généralement parle peu de ses amours, à aborder sa relation sentimentale.

Sur cette pièce, Garou dit : « La vérité c'est que j'aime entre parenthèses », puis « La vérité c'est que je t'aime sans parenthèses, Libres demain tout en s'appartenant ».

« Ça veut dire quoi, aimer, entre parenthèses? », lui demande Marie-Claude.

« C'est parce que souvent, j'aimais, mais toujours avec une petite garde en me disant : "c'est peut-être pas la personne avec qui je fais sauter les parenthèses, puis je sais que c'est pour toujours". Puis de dire le vrai, je t'aime. »

« Je répète souvent une phrase de Claude Nougarou, un chanteur français, qui disait : "j'ai souvent trouvé la femme de ma vie, maintenant je crois que j'ai trouvé la femme de ma mort". Bien, j'ai eu souvent la femme de ma vie aussi, puis c'est pour ça que j'aimais, entre parenthèses », dit-il.

« Et là, maintenant, t'as enlevé les parenthèses? », s'interroge l'animatrice.

« J'ai enlevé les parenthèses », répond-il, timide, avec un petit sourire en coin.

« Puis qu'est-ce que ça change d'enlever les parenthèses? », poursuit-elle.

« Bien, ça change que tu te rends compte de c'est quoi vivre une relation sans trop te poser de questions, mais tout en travaillant encore plus que quand t'es en mode de chasseur. [...] Tu travailles en mode concession, acceptation, faire plaisir à l'autre, essayer de se ranimer aussi d'une certaine façon quand on devient trop dans nos habitudes ou on a envie de se réveiller, puis en même temps c'est bon de s'ennuyer aussi, d'être dans son confort. »

Il faut savoir que Garou fréquente la mannequin québécoise Stéphanie Fournier.

Le couple a posé l'an dernier à la première du spectacle Starmania à Montréal. Voyez notre photo ci-dessous.