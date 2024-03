Frédérique a quitté l'aventure Big Brother Célébrités dimanche. Nous nous sommes entretenus avec elle quelques jours après son élimination. Elle avait alors visionné tous les épisodes de la saison.

« C'était difficile de regarder ce show-là », nous dit-elle, « mais je ne regrette pas nécessairement mon parcours ».

À chaque chose, j'étais comme : "Fred, come on! Tu aurais pu le voir venir avant!" Mais, c'était toujours une semaine trop tard.

Elle ajoute : « Une personne après l'autre, on réalise une semaine trop tard qu'on s'est fait niaiser par nul autre que Danick qui manipulait tout en arrière. »

Quelques moments ont été plus difficiles à découvrir que d'autres. « La semaine de patron invisible, Charles m'avouait que c'était impossible qu'il garde Patrick et que c'était 100 % à moi à qui il allait donner son vote. Je ne sais pas si on le voit dans le show, mais il me jure sur sa vie qu'il va me garder et qu'il va m'amener plus loin et le plus loin qu'il peut et, au final, lors de la semaine invisible, il a voté pour garder Pat. C'est fou! Ça aurait pu mal virer, par chance que j'avais d'autres alliés. Ça m'a choquée un peu parce qu'il a utilisé souvent cet argument-là : je vais te garder le plus loin que je peux et on dirait qu'à chaque fois il me décevait. C'est une déception après une autre en regardant le jeu de Charles. »

Les trahisons de Gabrielle ont aussi été lourdes pour Frédérique. « De voir Gabrielle jurer pour sa vie, je trouve ça difficile de voir à quel point c'était faux et qu'elle se foutait complètement de partager mes meilleurs coups. Moi, je ne lui aurais jamais fait ça. C'est tough. Moi, j'ai gardé des gros secrets qu'elle m'a partagés et elle n'a jamais voulu faire ça en retour et je trouve que c'est un gros manque de respect. » La championne olympique précise tout de même être bien consciente qu'il ne s'agit que d'un jeu et admet lui avoir déjà pardonné.

Si elle a été très inspirante dans sa façon de relever chaque défi avec la même fougue que n'importe quel autre joueur, la skieuse para-alpine a reçu plusieurs critiques sur les réseaux sociaux. « Les commentaires négatifs sont surtout à propos du fait que j'étais vraiment émotive dans ce jeu-là », précise-t-elle. « J'ai aussi vu que je pouvais jouer mal. Honnêtement, tous ces commentaires-là sont vraiment valides. C'est vrai que je suis émotive, mais je pense que je l'ai eu plus difficile. Je ne veux pas jouer la victime - il y en a qui disent que je joue la victime - mais je n'ai pas eu un parcours facile par rapport à d'autres au début. »

« J'étais la moins connue à l'intérieur de la maison avec Bastos. Je pense que c'était difficile de prouver que nous avions notre place à Big Brother Célébrités et de naviguer avec tout le monde qui se connait. Ça faisait en sorte que j'ai eu de la misère à faire ma place et je pense que ça m'a suivie tout au long de mon aventure et je me suis souvent sentie seule. J'étais déchirée entre mon côté humain et le côté jeu. J'ai trouvé ça vraiment plus difficile de ce que j'envisageais en entrant dans ce jeu-là. »

Frédérique avoue quand même être fière d'avoir pu démontrer sa sensibilité. « [...] je trouve que c'est beau de démontrer ce côté humain là et si j'avais gardé toute cette tristesse/colère en dedans de moi, je pense que je serais en dépression en ce moment. (rires) C'était tellement une charge émotive imposante que le garder en moi m'aurait rendue folle. »

Je suis contente d'avoir vécu mon parcours de la façon que je l'ai fait. Je suis contente d'avoir montré que oui on peut être forte dans les challenges et après ça pleurer.

La sportive aurait aimé que le public voie un autre aspect de sa personnalité. « Pour vrai, j'étais tellement plus comique que ce qu'on voie dans le show. Je faisais beaucoup rire Danick et Dave. J'aurais aimé qu'on voit mon côté plus drôle, surtout qu'il y a l'opposé, moi qui pleure énormément et qui a beaucoup de choses sur le coeur, au contraire j'étais capable de me retrousser les manches et d'en rire après et ça, on ne le voit pas. Je trouve ça un peu triste. »

Notons que Frédérique sera une membre du jury lors de la finale de Big Brother Célébrités, qui sera diffusée le dimanche 31 mars à 18 h 30. Celle-ci a été tournée lundi.