France Beaudoin raconte une sueur froide vécue à En direct de l’univers

France Beaudoin était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir pour parler de la publication du livre En direct de l’univers: des chansons racontées et un livre à répondre.

L'animatrice en a profité pour revenir sur certains moments marquants des 16 dernières années.

Son plus gros malaise a eu lieu lors du En direct de l'univers de Garou, alors que l'équipe avait réussi à convaincre le chanteur Harry Connick de participer à l'émission

« Il faut dire la vraie histoire », dit-elle d'abord. « Parce que les gens ont beaucoup écrit, après, en disant : "une chance que France Beaudoin lui a coupé le sifflet parce qu'il s'en allait dire des affaires sur Harry Connick de l'autre côté. »

« Les gens ont catché, évidemment, le malaise que j'avais. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on nous avait dit, c'est que la personne qu’il veut le plus voir, c'est Harry Connick. Il ne l'a jamais rencontré, contrairement à plein d'autres qu'il a rencontrés dans sa vie. C'est son idole. Ça vous prend ça. Il nous dit oui. On ne croit pas à notre chance. Arrivé en studio, juste avant, ma sœur, qui est productrice au contenu, ou Marie-Claude Lévesque, vont toujours voir les invités pour passer plus de questions, pour les mêler un peu, puis vérifier certains types d'affaires. Ma sœur revient, elle dit : " Ah, c'est parfait! Il va tomber en bas de sa chaise. Ça n'a pas de bon sens. C'est son idole. C'est ce qu'il rêve." »

Elle ajoute : « Arrive en ondes, en direct, et là, moi, je dis à Garou : "Harry Connick tu ne l'as jamais vu?" Il fait : "Ben oui, je l'ai vu." [...] Je lui dis : "Pis, comment ça a été?" »

Il lui répond alors : « Mal ».

« Et là, tu aurais pu tordre mon linge. J'ai arrêté ça au plus vite. »

« Il [Garou] a voulu être généreux, puis m'en donner plus. La vraie histoire, c'est qu'il l'avait déjà croisé dans une réception où il y avait plein, plein de monde, mais trop son idole, il n'a pas eu le courage d'aller lui parler. [...] Je me dis : "il ne peut pas penser qu'il est là. Qu'est-ce qu'il s'en va dire?" »

Quel contrôle cette France!

Le livre En direct de l’univers: des chansons racontées et un livre à répondre sera disponible en librairies le 30 octobre prochain.