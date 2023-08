FouKi, co-pilote des animateurs à Occupation Double

Sa participation à la téléréalité la plus populaire chez les jeunes ne s'arrêtera toutefois pas là.

On savait depuis quelque temps que l'artiste adapterait la chanson thème d'Occupation Double à ses couleurs. C'est mardi, lors du dévoilement des candidats de la saison, qu'on a pu entendre pour la première fois le résultat de son travail. Écoutez un extrait plus bas.

Acclamé du public avec, derrière la cravate, le prix d'interprète de l'année en 2021 et un Félix de chanson de l'année en 2022, FouKi sera désormais dans nos télévisions.

Après avoir tenté de tirer les vers du nez d' Alicia Moffett en entrevue , tout ce qu'on peut vous confirmer, c'est qu'il sera l'un des complices des animateurs. Pour comprendre ce que cela implique, le format ou le contexte de ses apparitions, il faudra voir en temps et lieu. « Ah, mystère! » , s'est exclamée Alicia en riant!

Au cours de la conférence de presse, après avoir prononcé quelques mots concernant sa chanson et sa relation amoureuse (eh oui, OD , c'est fait pour parler d'amour après tout!), Léo (de son prénom) a confirmé qu'il s'envolait pour l'Espagne lui aussi. Mais... Que peut-il bien aller faire en Andalousie?

Pour l'instant, le dévoilement de la nouvelle chanson thème crée des réactions mitigées de la part du public, d'une part, adepte de l'artiste, de l'autre, attaché à la tradition.

Alicia a quant à elle exprimé qu'elle adorerait faire de la chanson-thème une « vraie chanson ». On verra si cela se concrétise, mais selon l'équipe de production, on pourrait assister à un « Ciel » dans lequel les voix de la chanteuse et du rappeur se partageraient la mélodie pendant quelques minutes.

De notre côté, nous aimons bien le ver d'oreille. Après quelques écoutes, nous étions déjà convaincus!

Nous sommes emballés de découvrir de quelle façon FouKi sera impliqué à OD Andalousie, d'autant plus que tout ce mystère autour de sa présence semble cacher quelque chose de surprenant... C'est à suivre!