Fou rire incontrôlable sur le plateau de Salut Bonjour

Chaque vendredi, pour tout l'été, ce sera un des membres de Salut Bonjour qui prendra en charge le segment cuisine, en remplacement des chefs réguliers.

Cette semaine, Anaïs Guertin-Lacroix a été chargée de faire la recette. Celle-ci a avoué d'emblée qu'elle n'était pas une as derrière les fourneaux. Elle a choisi d'y aller en simplicité et de concocter un nachos repas. Chacun de ses gestes en cuisine, que ce soit la cuisson de sa viande ou le transfert de son plat de la taule à l'assiette, a fait éclater de rire ses collègues.

Sa façon de s'exprimer a aussi contribué à l'hilarité générale. L'utilisation d'onomatopées - « pouf pouf » - et quelques déformations de langage sympathiques, comme « à braille » au lieu de « à broil », a charmé autant l'équipe de Salut Bonjour que les téléspectateurs.

Pendant qu'elle déposait son steak haché sur ses chips de tortilla, le nouveau chroniqueur aux nouvelles Simon Philibert a lancé : « J'étais stressé pour ma recette du mois d'août, finalement... » « La barre est basse », réplique l'animateur Richard Turcotte.

Comment ne pas tomber sous le charme des maladresses de cette chère Anaïs! On l'adore et, on l'avoue, nous n'aurions pas fait mieux! 😂

Merci pour cette dose de rire matinale!