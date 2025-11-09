Finale de Quel talent! : Voici qui risque de remporter la compétition

Ce lundi aura lieu la tant attendue finale de la seconde saison de Quel talent!, sur les ondes de Noovo.

Pour l'occasion, Marie-Josée Gauvin et les quatre juges revêtiront leurs plus beaux atours pour couronner l'un des sept finalistes de cette seconde édition de la compétition. Qui repartira grand vainqueur avec en prime un grand prix de 100 000 $?

S'il méritent effectivement tous de gagner, les téléspectateurs semblent avoir un coup de coeur pour l'un d'entre eux, à en juger les prédictions émises sur les réseaux sociaux. En effet, plusieurs voit en Jerry Tremblay l'étoffe d'un grand gagnant.

Il va sans dire qu'avec ses précédents efforts sur la scène de Quel talent!, Jerry s'est avéré rafraîchissant sous plusieurs égards, stimulant l'intérêt général pour son oeuvre.

Cumulant une vingtaine d'années dans le domaine et diplômé de l'École nationale de cirque, Jerry, Maxime Poulin de son vrai nom, a su parfaire son art sur les scènes de plus de 15 pays différents. Avec un charisme indéniable, Jerry charme le public avec son humour malicieux, bon enfant et pittoresque. Il aura offert tout au fil de la saison des prestations et acrobaties uniques, que ce soit à vélo ou avec un yo-yo. Serait-ce suffisant pour remporter la victoire? Il faudra voir ce que l'artiste a en réserve ce lundi.

On vous invite au passage à découvrir l'homme derrière le personnage dans cet article.

Qui repartira avec les honneurs? Le vote est ouvert jusqu'à la toute fin des performances, lors de la finale en direct de ce lundi. Vous pouvez voter ici pour votre candidat favori. Mentionnons que lors de cette tant attendue finale, les gagnants de l'an dernier, la troupe Stardust, fera un retour sur la scène, tandis que Marie-Mai interprétera ses plus grands succès.

On ne manque pas la finale de Quel talent!, présentée dès 19 h sur Noovo ce 10 novembre, pour une durée exceptionnelle de 90 minutes.