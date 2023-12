Jeudi soir, nous avons assisté à la finale de mi-saison de STAT.

Si vous n'avez pas vu cet épisode encore, nous vous recommandons de cesser votre lecture ici.

On peut dire que cet épisode ne manquait pas de contenu!

En plus d'Éric qui part en hélicoptère-ambulance pour tenter d'aller se faire soigner d'un empoisonnement mortel, Pascal et Claude Coupal se sont embrassés, Alix est décédée et Isabelle a retrouvé son amoureux, Daniel, en train de la tromper sur le comptoir de sa cuisine.

Les téléspectateurs ont été emballés par cette conclusion de mi-saison. Les réseaux sociaux débordaient de compliments envers l'autrice, l'équipe de production et la distribution. Les performances de Suzanne Clément et de Stéphane Rousseau ont été chaudement saluées, tout comme le choix de la musique, par l'excellent Patrick Watson, pour la dernière scène.

Les internautes formulent déjà des hypothèses sur le sort que l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, réservera à Éric? Beaucoup d'entre eux s'entendent même pour dire qu'il ne survivra pas à cette tentative désespérée, née d'une union improbable entre l'armée et Saint-Vincent. Ce qui les amène à croire cela? La voyante. Comme celle-ci n'a rien vu lorsqu'elle a regardé Éric, les gens croient que l'antidote ne fonctionnera pas et qu'il mourra.

D'autres téléspectateurs ont, par contre, une autre théorie quant à la perte des dons de la voyante (Marie-France Marcotte). Certains croient plutôt que c'est elle qui va mourir, et plus tôt que tard. Les gens s'imaginent qu'elle trépassera avant que le sort d'Éric ne soit fixé.

Précisons que Marie-Andrée Labbé a pris le temps de régler quelques dossiers avant de laisser les téléspectateurs pour la pause des fêtes. Elle a répondu à des interrogations et critiques du public de façon franche et directe :

« - Claude Coupal ne pouvait pas aider Éric ; elle est infectiologue et il ne souffre pas d'une infection. D’ailleurs, il n’est pas contagieux.

- Du vomi, dans un hôpital, il y en a à tous les jours. Plusieurs.

- Des gens qui frenchent aussi. Plusieurs. 😉 [Lisez d'ailleurs ce que Suzanne Clément a dit à ce propos ici]

- La paire de bobettes provient du stock de Guy, le créateur des costumes. Il les possède depuis quelques années, donc impossible de s'en procurer une paire identique pour Noël. 😉 »

Lisez le message complet de Marie-Andrée Labbé ci-dessous.