Fayolle Jean Jr. aborde ce rôle différent et nourrissant qu'il embrasse dans Projet Innocence

La nouvelle série qui occupe la plage horaire des mardis à 20 h sur Noovo, Projet Innocence, nous permet de découvrir Fayolle Jean Jr dans la peau d'Anderson Jean-Louis.

« Déjà à la lecture, je lisais ça comme un bon roman », nous confiait le comédien en entrevue, lui qui songeait à se plonger dans le drame depuis un moment maintenant. Ce qui l'a convaincu, c'est « la richesse du personnage, de ne pas savoir si on l'aime, si il est bon ou s'il est mauvais ».

Anderson, qu'il interprète avec intensité, est un ancien membre de gang de rue, emprisonné pour le meurtre de son ex-copine, Vicky (Claudia Bouvette). La série tourne autour de son cas, alors qu'il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Parce que ses témoignages sont teintés d'humanité et de nuance, le public a envie de croire qu'il est emprisonné à tort. Mais son passé n'est pas sans turpitudes, c'est tout de même un criminel... Le tout, créant une ligne conductrice offrant de quoi s'amuser, pour le comédien.

« J'ai lu un livre qui s'appelle "Il fallait se défendre" , de Maxime Aurélien, qui est l'histoire des premiers gangs de rue à Montréal, comment ça s'est créé. J'ai également écouté des entrevues d'ex-détenus qui ont fait de la prison, pour savoir comment ça se déroulait en prison », dit-il concernant sa préparation aux tournages. « Par la suite, le scénario était très bien écrit. Même en audition, je recevais des scènes, qui n'ont pas été retenues, mais qui parlaient tellement du "background" du personnage que c'était assez nourrissant pour moi afin de jouer. Le personnage évolue, on l'aime, on le déteste, et c'est ça qui garde le spectateur en haleine. »

Dès le second épisode de la série, les téléspectateurs sont amenés à comprendre que le détenu entretient une liaison avec sa gardienne de prison, Mélanie (Isabelle Giroux). À ce propos, Fayolle adresse le défi que ces scènes représentent :

Les scènes les plus difficiles à tourner, ce sont les scènes "d'intimité", entre guillemets. Parce qu'en tout cas, pour moi, c'est toujours "challengeant", par rapport à l'autre. On a un coach d'intimité aussi qui vient pour gérer tout ça, nous prépare aux scènes [...] Isabelle est vraiment formidable, on en a parlé avant aussi. Mon but, c'était qu'elle soit à l'aise.

« Il y a aussi des scènes dures avec Claudia [Bouvette], où est-ce qu'on me voit la gifler. Il fallait une dynamique et se faire confiance, un à l'autre. C'est toujours ma crainte, ce sont les scènes qui me stressent le plus. »

Il aborde aussi la chance qu'il a eu de partager l'écran avec Guy Nadon, dans Projet Innocence, comme c'est la première fois qu'il travaille avec le comédien d'expérience. « Je suis toujours dans l'apprentissage. Même avec les jeunes... Mais ces gens-là, qui sont là depuis tant d'années, j'aime les voir au travail et apprendre. Ces géants d'acteurs, on les voit souvent à l'écran, mais, ce que j'aime de jouer avec eux c'est de voir comment ils travaillent, comment ils se préparent ? Qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'ils sont encore présents? Ce n'était pas intimidant, j'avais hâte. »

Projet Innocence est diffusé les mardis à 20 h sur Noovo et Noovo.ca.