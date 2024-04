Fadwa adresse des mots touchants à sa complice Meriem de Masterchef Québec

Alors qu'elles avaient toujours été complices depuis le début, Fadwa et Meriem sont devenues des adversaires pour la demi-finale corsée de Masterchef Québec.

Au terme d'un défi de tous les instants, pendant lequel on leur demandait de mettre en valeur la truffe, c'est Fadwa qui a triomphé devant Meriem. Le duel a été particulièrement serré et l'une comme l'autre aurait pu se retrouver en finale, aux côtés de Sandra.

Le soir même de sa victoire, Fadwa a tenu à adresser des mots touchants à sa partenaire de cuisine, sur ses réseaux sociaux.

Elle écrit : « Je ne sais même pas par quoi commencer et quoi dire, j’ai le coeur lourd en revivant ces moments mais aussi plein d’amour et de reconnaissance d’avoir croisé une personne si exceptionnelle !

Depuis la deuxième ou 3eme semaine je te voyais clairement en finale ou même gagner le titre et je ne suis pas la seule à le penser, ta grande culture culinaire et ton expérience font de toi une grande Cheffe ! Et tu ne pensais pas deux fois avant de partager ton savoir en cuisine et tes conseils précieux avec tous les candidats, un vrai coeur de maman ❤️ !

Pour les gens qui me connaissent pas, je suis la fille aînée de 2 magnifiques soeurs, mais avec Meriem je me suis sentie et pour la première fois comme une petite soeur; vraiment cool comme sentiment d’avoir quelqu’un qui se soucie pour toi et demande après toi 🥹. Plusieurs affinités se sont créées entre les candidats, les gens qui étaient à l’hôtel étaient plus soudés ensemble et c’est normal, et Meriem était pour moi la grande soeur que j’ai jamais eu et j’en suis tellement reconnaissante.

Je te remercierai jamais assez pour les moments partagés ensemble, on célébrait les hauts et les bas, les fous rires, les paniques et on se comprenait juste par le regard.. c’était très spécial pour des gens qui venaient de faire connaissance.

Je te souhaite le meilleur ma chérie dans tes projets futurs, je t’aime et je suis tellement reconnaissante d’avoir croisé ton chemin.

Le Québec a decouvert une Cheffe extraordinaire et moi j’ai trouvé la grande soeur que j’ai jamais eue.

Le meilleur est à venir baby ✨❤️ Meriem »

Voyez sa publication complète ci-dessous, dans laquelle on retrouve de magnifiques images du duo.

Ainsi, Fadwa et Sandra se tiendront tête pour la finale de cette première saison, diffusée sur deux épisodes.

Découvrez ici l'identité des juges qui accompagneront les animateurs Martin Picard et Stefano Faita. À ceux-ci s'ajouteront les membres des familles des deux finalistes, de même que les candidats évincés de cette première saison. Ce sera un plaisir de tous les retrouver!

Plus que deux épisodes à se mettre sous la dent, ce mercredi et jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA!