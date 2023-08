Extrait : Christophe perd son calme dans Toute la vie

Ce mardi dans Toute la vie se poursuit l'histoire de Sassan (Lyna Khellef), qui a risqué sa vie et par le fait même celle de son bébé naissant, pour aller chercher sa soeur dans un pays étranger.

Comme on peut le voir dans un extrait déposé sur la page d'ICI Télé et que vous pouvez voir ci-dessous, Christophe perd son calme dans cette histoire. Le personnage, interprété avec beaucoup de justesse par Roy Dupuis, a l'impression d'avoir failli à la tâche avec Sassan, en ne réussissant pas à lui inculquer l'importance de prendre soin de l'enfant mis au monde.

On comprend par cet extrait que la famille de Sassan a réussi à obtenir la garde officielle de l'enfant, qui sera d'ailleurs renommée.

Dans une autre bande-annonce, qui avait été dévoilée plus tôt, on voit que Sassan et sa soeur sont en effet prisonnières. Sassan tentera le tout pour le tout afin de s'échapper et venir retrouver son enfant. Croyez-vous qu'elle y arrivera, dans un pays où les libertés des femmes sont sérieusement compromises?

Rappelons que dans ce même épisode de mardi, une comédienne bien connue fera son arrivée. En fait, ce sont trois nouveaux personnages qui entreront dans l'intrigue cette semaine, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Il y sera question de violence conjugale.