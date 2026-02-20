Excellente nouvelle pour STAT

Alors que les téléspectateurs suivent avec grand intérêt les péripéties du personnel médical de l'hôpital Saint-Vincent, dans la série STAT, l'autrice Marie-Andrée Labbé a partagé une belle nouvelle ce vendredi, sur ses réseaux sociaux.

En effet, sous une photo enveloppante, avec une bougie et un clavier d'ordinateur, avec en toile de fond la chanson « Le bureau du médecin » des Trois Accords, la principale intéressée a écrit : « STAT SAISON 5 ». C'est donc confirmé, nous aurons droit à une nouvelle saison de STAT dès l'automne prochain, sur les ondes d'ICI Télé!

Voyez la publication en question ci-dessous.

Marie-Andrée est donc d'ores et déjà en train de rédiger les textes de ces nouveaux épisodes, qu'il nous tarde découvrir. Voilà qui devrait rassurer les fans de l'émission qui, au fil des semaines, devenaient de plus en plus inquiets quant au sort réservé à la série.

D'ici là, il nous reste encore plusieurs épisodes de la 4e saison, actuellement en pause, à se mettre sous la dent. Ce mardi à 20 h, l'action reprendra là où nous l'avions laissée, quelques semaines auparavant, alors que les activités de l'hôpital sont directement touchées par une panne d'électricité générale. On comprend que le membre du personnel de l'hôpital tentera au mieux de ses connaissances à juguler le problème, ce qui causera évidemment certaines frictions.

C'est à ne pas manquer ce mardi à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que le départ de Suzanne Clément dans la série aura fait craindre le pire pour les téléspectateurs. Les détails sur son absence ici.