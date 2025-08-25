Excellente nouvelle pour les fans de La Fureur

Ce lundi, la presse était rassemblée pour découvrir la programmation 2025-2026 d'ICI Radio-Canada Télé. L'occasion était alors pour les différents acteurs de la chaîne de présenter les retours attendus et les nouveautés qui garniront la prochaine grille-horaire.

Véronique Cloutier a ainsi profité du moment pour annoncer que La Fureur serait encore une fois de retour cet automne, pour un soir seulement, comme l'an dernier. Les nostalgiques seront servis, tandis que la compétition entre les filles et les gars s'annonce plus intense que jamais. Elyse Marquis et Alex Perron seront une fois de plus les chefs des deux équipes, dans une joute musicale qui se voudra rassembleuse et divertissante, bonifiée des épreuves et jeux qui font la renommée de la compétition télévisée.

Les membres de ces deux équipes seront annoncés prochainement, promet-on. Il n'y a pas à dire, il s'agit d'une nouvelle tradition dont on ne veut plus se passer et qui gagne en popularité auprès de toutes les générations. C'est à ne pas manquer le samedi 29 novembre prochain sur la chaîne ICI Télé. Précisons que, comme lors des précédentes éditions, La Fureur sera présentée en direct et qu'il n'y aura aucun rattrapage possible suite à la diffusion à la télé.

Par ailleurs, on vous invite à découvrir notre calendrier de la rentrée télé, pour tout savoir concernant le retour de vos séries et émissions favorites.

Outre le retour de l'émission musicale cet automne, c'est ce lundi que Véro reprend le micro de Véronique et les fantastiques, sur les ondes de Rouge FM. Pour la nouvelle saison, l'animatrice a annoncé la semaine dernière que de nouveaux collaborateurs se joindraient à l'équipe. Découvrez leur identité ici. Malheureusement pour les auditeurs, un conflit d'horaire aura causé le départ de trois fantastiques. Voici de qui il s'agit.

L'émission du retour Véronique et les fantastiques est diffusée du lundi au jeudi à Rouge FM dès 15 h 55.