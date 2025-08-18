Trois collaborateurs quittent Véronique et les Fantastiques

Cet été, Félix Turcotte, le scripteur et une figure importante de Véronique et les Fantastiques, a rencontré plusieurs collaborateurs de l'émission afin de prendre de leurs nouvelles.

La Reine Mère était la dernière sur la liste. Autour d’un plat de charcuteries, les deux amis ont parlé des deux nouveaux Fantastiques, José Gaudet et Nicolas Pham, et ont révélé qui ne seraient pas de retour pour la saison 2025-2026.

C'est avec déception que les auditeurs de l'émission du retour à Rouge ont alors appris que Sarah-Jeanne Labrosse, Rémi-Pierre Paquin et Louis Morissette ne reviendraient pas.

« Tous pour une question d'horaire », mentionne l'animatrice, qui précise que tous les Fantastiques doivent respecter un nombre minimal de présences à l'émission chaque année, contractuellement parlant.

Elle ajoute que les animateurs de Rouge Christine Morency, Pierre Hébert et Phil Roy feront périodiquement des visites, mais y seront moins fréquemment que les autres.

« Ce qui fait que nous avons réduit le nombre de Fantastiques à un nombre vraiment gérable où nous aurons souvent les mêmes visages qui reviennent un petit peu plus régulièrement que des fois où nous n'avions pas de nouvelles de quelqu'un pendant 2-3 mois », souligne Véro.

Véro et ses Fantastiques seront de retour lundi prochain, le 25 août, et nous avons très hâte de les retrouver!