Ève-Marie Lortie aborde l'arrivée de ce participant de Si on s'aimait à Salut Bonjour

Plusieurs nouveaux collaborateurs ont rejoint la grande famille de Salut Bonjour pour cette nouvelle saison, dont Maxence Garneau, que le public a découvert à la télé au cours des dernières années, d'abord sur Noovo (Les traîtres), puis à TVA.

« Moi, c'est vraiment dans Si on s'aimait Célébrités que j'ai appris à le connaître », nous dit l'animatrice de l'émission matinale de TVA, Ève-Marie Lortie.

« Je ne le connaissais pas vraiment avant. J'ai été conquise - et surtout séduite - par sa vérité. Il n'y a pas d'ambiguïté avec lui : "pose-moi des questions, je vais te répondre. Tu vas comprendre qui je suis et quelles sont mes valeurs". Je pense que c'est ça qu'il va venir nous dire. "Pose-moi des questions, je vais te répondre". Posons-nous des questions, jasons comme société. »

Oui, il va aborder des sujets LGBTQ+, mais Maxence, sa passion, c'est la mode. On va jaser de ça avec lui aussi. Les tendances, comment il voit ça.

Elle ajoute : « Moi, ça, c'est une rencontre. On s'est parlé au téléphone, on s'est écrit sur Instagram, mais je n'ai pas encore partagé les ondes avec lui, et j'ai vraiment hâte. »

Parmi les autres nouveaux collaborateurs de Salut Bonjour, on note également l'ancien dragon, Nicolas Duvernois. « Nicolas, entrepreneur, réussite, mais à un moment donné, il l'a dit : "j'ai mis un genou à terre". Moi ça me tente que quelqu'un vienne nous dire : "des fois il faut prendre une pause, etc", alors bref, je trouve qu'on a un filon très intéressant cette année... »

Effectivement, Ève-Marie considère qu'un élément fort relie tous ces nouveaux visages. « Je trouve que ce sont du monde de cœur. Ils ont des expériences de vie formidables. »

« Nos anciens [collaborateurs] sont toujours là », rappelle-t-elle. « On agrandit encore plus l'équipe d'experts et on agrandit l'équipe des gens de cœur. »

Rappelons que Jade Auclair-Roy se joint aussi l'équipe officiellement à titre de cheffe. « Elle va surtout être avec les collègues de Québec parce que Jade habite dans la région de Québec, mais, de temps en temps, elle va venir nous voir à Montréal » indique Ève-Marie.

Salut Bonjour est diffusé du lundi au vendredi dès 6 h 30.