Vidéo : Étienne Galloy réagit à son bâillonnement à Big Brother Célébrités

Cette semaine à Big Brother Célébrités, au terme d'un deuxième conseil secret des patrons, un nouveau joueur a été bâillonné et ne pourra donc pas s'exprimer en tant que jury à la fin de l'aventure.

Il s'agit d'Étienne Galloy qui avait connu une fin abrupte dans l'aventure après avoir été trahi par son partenaire de jeu, Jean-François Provençal, durant la semaine des deux maisons. Pied de nez du destin, Jean-François est allé le rejoindre la même semaine après une mutinerie durant la fête d'enfants.

Voilà qu'Étienne a réagi à son bâillonnement, en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il suit la progression du conseil des patrons. Heureusement, le joueur réagit très bien à la nouvelle, et nous fait rire au passage!

Voyez la vidéo amusante ci-dessous.

Il dit notamment : « Le monsieur et le cousin ont été bâillonnés, le régime totalitaire a parlé, la résistance est morte. » Décidément, le sort s'est acharné sur ces deux divertissants joueurs.

En outre, Étienne mentionne que Kate a eu une mauvaise lecture du jeu lors de ce deuxième conseil des patrons, car il aurait voté pour elle si elle se rendait en finale. Meilleure chance la prochaine fois Kate!

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.

Qui de Félix Dolci ou Christophe Dupéré devra quitter la maison ce dimanche selon vous?

Quant à Étienne Galloy, on pourra le retrouver dans la nouvelle websérie Mon coloc de 80 ans à compter du jeudi 26 février dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra. Il donne la réplique au formidable Luc Senay dans les 8 épisodes de 6 à 8 minutes inspirés du format canadien My 90-Year-Old Roommate.