Est-ce que les gagnants d'OD Chypre croient en la sincérité des deux couples finalistes?

Lorsqu'ils ont gagné OD Chypre, nous avons demandé à Arnaud et Lauriane s'ils croyaient en la sincérité des couples de Mathis et Cindy et d'Anthony et Alexandra, qui ont tous vécu des épreuves au fil de leur aventure.

« Moi, j'y crois. J'y crois vraiment », indique d'abord Lauriane.

« Au début, je ne mentirais pas, il y a eu une période d'adaptation pour tout le monde en écoutant les émissions. C'est sûr que pour Mathis et Cindy, je pense qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles, puis c'est normal. Des fois, de savoir quelque chose, c'est une chose, puis de le voir, de l'entendre, c'est différent. Mais ils ont super bien surmonté ça », poursuit Arnaud.

« Alex et Antho, même chose. Au début, c'était un peu plus difficile, je pense qu'il y avait un... Tout le monde avait ses enjeux, Alex était moins bien dans l'optique du jeu d'Occupation Double, donc pour elle, c'était plus difficile de donner du jus à Antho. Mais présentement, je les trouve super cutes ensemble. En tant qu'un couple, tout le monde a grandi dans le chalet des finalistes, puis on l'a vu à L'Heure de vérité. »

Précisons qu'Antho et Alex n'ont pas beaucoup apprécié le fait que Cindy confie à la caméra que le diffuseur de jeux vidéo d'Alma avait dormi sur le divan. « Ce n'était pas nécessaire », nous dit Anthony. « C'est surtout que c'était dans un moment clé de l'aventure, lors d'une période de vote. C'est déterminant pour voir ce que tu penses des couples. C'est un commentaire qui peut porter à une mauvaise interprétation. Ça peut sous-entendre que notre couple bat de l'aile et qu'on n'est pas ensemble. Tandis que ce n'était aucunement par rapport à ça. Ce n'était même pas par rapport à nous deux. C'est vraiment une décision que j'allais coucher sur le divan pour mon aisance avec le feu de foyer. »

Alexandra ajoute : « Mais c'est surtout le fait que nous, on s'est retenus par rapport à des commentaires similaires. Et qu'on l'a gardé pour nous. C'est juste qu'on trouve ça plate que ça n'a pas été réciproque. Parce que nous aussi, on aurait pu dire des trucs. Autant pour Annie et Deymien, qu'Arnaud et Lauriane ou Cindy et Mathis, tout le monde a vécu un peu des situations chambranlantes, puis on s'est retenus d'en parler nous autres. »

Précisons que les parents d'Alex se sont inquiétés pour leur fille lors de la diffusion de cet extrait. Lisez le tout ici.

Quels couples traverseront la barrière du temps? On leur souhaite qu'OD ait transformé positivement leur vie d'un point de vue sentimental, et humain!