Alexandra nous parle de ce qui n'a pas été montré à L'Heure de vérité et du revers des réseaux sociaux

Le tournage de L'Heure de vérité a duré six heures au total. Ainsi, comme téléspectateurs nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg.

En entrevue avec Alexandra et Anthony, nous leur avons demandés s'il y a des moments qu'ils auraient aimé voir dans le montage final de l'émission.

Alex nous dit ceci : « Antho P. me reproche de ne pas lui avoir dit que je n'étais pas intéressée, [mais ce que nous n'avons pas pu c'est qu']Antho a renchéri en disant : "Antho, elle ne te voit même pas". Comme si nous, on avait un téléphone pour contacter la maison des gars. Je ne comprends pas sa logique derrière ça. »

Anthony T. renchérit : « Je l'ai challengé là-dessus en disant : "Vous ne pouvez même pas vous parler. Comment veux-tu qu'elle te le dise qu'elle n'est pas intéressée avant possiblement un 5 à 7 ou une autre affaire?". Elle a été super correcte. J'avais trouvé qu'il était arrivé avec... Son ego était blessé visiblement. Il l'a quasiment obligé de s'excuser. Je ne trouve pas qu'elle a fait quelque chose de mal. »

Anthony P. a aussi été dur envers Alex dans des podcasts. « Il est tellement allé loin dans ses propos envers moi dans des podcasts que mon frère lui a écrit : "OK, là, c'est assez." Mes amis avaient tous les screenshots de conversations, de ghosting d'Instagram entre leurs mains. Ils lui ont dit : "Ferme-la parce que sinon on le montre que ce que tu dis c'est de la merde." C'est allé loin pour rien et c'est juste plate parce qu'on ne l'a pas vu à L'Heure de vérité et la discussion aurait été différente. »

Aussi, à L'Heure de vérité, on a pu voir une séquence où Deymien parle à Alexandra et lui dit ne pas aller voir les réseaux sociaux. La principale intéressée nous précise que ce moment a été écourtée et qu'il lui disait plutôt que ses craintes étaient fondées. « En fait, en regardant les épisodes - puis je les avais regardés quand Deymien était encore dans le chalet - je me suis vue soûle à une table, puis j'ai vraiment eu peur. En fait, ce n'est pas textuellement comme ça que ça a été montré à la télé, mais il me dit : "ce dont tu avais peur, c'est ça". Ça fait que j'ai paniqué. »

Anthony nous rafraîchi la mémoire sur la scène en question : « C'était le souper avant la table d'élimination de Seb et Béa. C'est après le party Adonis et Aphrodite. On étaient au bout de la table, moi et Alexandra. On ne se sentaient pas trop concernés. On avait bu dans la journée. En fait, tout le monde étaient chaudailles, Mais Alex, avec la grosse journée qu'on avait eue, était plus à la fête. Comment s'est dépeint à la télévision, c'est comme si elle était ultra saoule, mais ce n'était pas le cas. Le monde a sauté tout de suite à l'étiquette de : c'est une alcoolique, une fille de party, bla bla bla. »

Un jour, je vais retourner sur le marché du travail, puis ce ne sont pas nécessairement des allégations de fun. - Alexandra

Les amies d'Alexandra ont été des guerrières derrière leur clavier, la défendant vigoureusement. « Elles se sont zéro retenues. Je pense qu'elles ont répondu à tout. Elles étaient militantes. »

On souhaite à Alexandra beaucoup de beau et de doux dans les prochaines semaines... loin des réseaux sociaux!

