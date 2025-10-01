Éric Lapointe fait une rare apparition sur un tapis rouge

Mardi soir, François Bellefeuille présentait la première médiatique de son nouveau one-man-show, intitulé Sauvage, à L'Olympia.

Plusieurs vedettes ont défilé sur le tapis rouge, dont le chanteur Éric Lapointe.

Celui-ci, tout sourire, paraissait en très grande forme.

Avant même la rentrée montréalaise, plus de 50 000 billets du troisième spectacle solo de François Bellefeuille avaient trouvé preneurs.

Rappelons que nous pourrons voir un nouveau documentaire sur la vie et la carrière - toutes deux tumultueuses - d'Éric Lapointe très bientôt. Ses parents et ses enfants ont collaboré au projet. Voyez des images de la famille Lapointe ici.