Éric Lapointe fait une rare apparition sur un tapis rouge

Il a l'air en grande forme!

Image de l'article Éric Lapointe fait une rare apparition sur un tapis rouge
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mardi soir, François Bellefeuille présentait la première médiatique de son nouveau one-man-show, intitulé Sauvage, à L'Olympia.

Plusieurs vedettes ont défilé sur le tapis rouge, dont le chanteur Éric Lapointe.

Celui-ci, tout sourire, paraissait en très grande forme.

Voyez des photos au bas de l'article.

Avant même la rentrée montréalaise, plus de 50 000 billets du troisième spectacle solo de François Bellefeuille avaient trouvé preneurs.

Les billets pour l'ensemble des dates annoncées sont actuellement en vente ici.

Rappelons que nous pourrons voir un nouveau documentaire sur la vie et la carrière - toutes deux tumultueuses - d'Éric Lapointe très bientôt. Ses parents et ses enfants ont collaboré au projet. Voyez des images de la famille Lapointe ici.

