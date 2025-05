Entrevue : Une élimination émotive pour Olivier à Masterchef Junior

Ce jeudi, les adeptes de Masterchef Junior Québec ont eu droit à un épisode particulièrement émotif, au terme duquel le talentueux Olivier a dû quitter la cuisine, non sans nous avoir offert un parcours étoilé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la production de l'émission culinaire et les jeunes candidats nous font vivre toutes les émotions cette saison.

Ce jeudi, après avoir appris qu'il était évincé, Olivier s'est assis sur la marche, bouleversé, alors que les juges Martin Picard et Stefano Faita tentaient de le consoler, tandis que les autres candidats l'accompagnaient de leurs larmes. C'était un moment particulièrement touchant.

Au lendemain de la diffusion de l'épisode, nous nous sommes entretenus avec Olivier, qui porte un regard positif sur son aventure.

« C'était quand même émotif, mais j'étais quand même content de ce que les autres enfants ont dit sur moi. Ça m'a vraiment touché », nous indique-t-il en revenant sur cet épisode qu'il venait de visionner en compagnie de sa famille.

Le candidat de 10 ans nous explique que c'est vraiment ce défi d'élimination qui aura été le plus difficile pour lui dans l'aventure. Il nous souligne d'ailleurs cette belle ironie : « Ce qui est vraiment ironique là-dedans, c'est que j'ai été sélectionnée avec une vidéo de tartare, et j'ai terminé l'aventure sur un tartare. Comme quoi, dans la cuisine, tout se peut jouer sur des détails. Ha ha ha! »

Rempli de joie de vivre, Olivier estime avoir vécu une expérience formidable, marquée par les nouvelles amitiés : « On est tous devenus amis, donc on était tous vraiment émotifs quand il y avait quelqu'un qui partait. »

Les candidats se sont d'ailleurs tous retrouvés la semaine dernière, pour un événement bien spécial, en compagnie de la grande famille Masterchef. Voyez des images ici.

Plus que jamais, le jeune homme aspire à devenir chef : « Oui, ce serait mon grand rêve d'être chef cuisinier! Que Martin et Stéfano viennent manger à mon restaurant, ce serait vraiment inoubliable! »

À Québec, où il réside, Olivier formule également le souhait de manger dans les restaurants de personnalités culinaires qu'il a rencontrées récemment, notamment Christian Veilleux du restaurant La bête et Daniel Vézina du Laurie Raphaël.

Fin gourmet, Olivier nous explique qu'il cuisine régulièrement les soupers pour sa famille, de même que les brunchs la fin de semaine, et qu'il aime manger de tout. Qui sont les personnes qui lui ont donné cette formidable étincelle? Sa grand-mère et sa marraine, comme il nous l'explique : « J'ai fait beaucoup de cours de cuisine avec ma marraine. Et avec ma grand-mère, j'allais pas mal chaque fin de semaine pour cuisiner avec elle. On cuisine des repas, des pâtes fraîches, des desserts, pas mal de tout. »

Avec le prix qu'il a reçu chez Ameublement Tanguay, Olivier a tout simplement fait du troc : « J'ai donné la carte à mes parents, qui m'ont remis l'argent », nous dit-il avec le sourire dans la voix.

Nous tenons à remercier Olivier pour sa bonne humeur, sa passion et sa vivacité, qui se sont avérées très inspirantes. Nous espérons avoir la chance d'aller manger dans son restaurant un jour!

Masterchef Junior Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.