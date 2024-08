Entrevue : Une année de changements pour Maxime dans Indéfendable

Alors que l'on craignait de voir moins le comédien Mathieu Baron dans la troisième saison d'Indéfendable - après la séparation de son personnage et de celui d'Anne-Élisabeth Bossé - le comédien nous confirme au contraire que son personnage prendra du galon dans la nouvelle saison.

Témoin de l'attentat qui a occasionné la mort d'Inès et Frédérick, Maxime Dubois voudra assurément retrouver les coupables, comme nous le confirme le sympathique interprète en entrevue : « Je suis présent plus que l'année dernière », indique d'emblée Mathieu avant d'ajouter « je vais comme exiger d'avoir cette enquête-là. »

Pour Maxime, il va y avoir des changements autant personnels que professionnels.

En effet, le comédien nous confirme que son personnage vivra de grands bouleversements : « Ça va amener un changement professionnel aussi. »

Lorsqu'on le questionne à ce sujet, le comédien se montre très mystérieux, laissant entendre que son personnage connaîtra un changement de vocation.

L'enquêteur que l'on connaît et que l'on aime pourrait-il faire un changement de carrière? C'est ce que nous comprenons de cette discussion.

Concernant le début de saison, le comédien nous dit : « Avec la façon dont la deuxième saison s'est terminée, on s'entend que ça part fort. Pour Maxime, je pense que c'est plus une accumulation de plusieurs choses qui fait en sorte qu'il va se questionner sur bien des affaires, sur ce qu'il veut réellement, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est plus capable de faire. »

À noter aussi que son personnage deviendra colocataire avec celui de Julie Trépanier, Kim Nolin.

Voilà qui est intrigant et qui nous donne encore plus hâte de regarder la quotidienne, écrite par Izabel Chevrier.

Indéfendable fera un retour à l'écran le lundi 9 septembre à 19 h sur les ondes de TVA.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée automnale, pour ne rien manquer des nouveautés de la saison et du retour de vos émissions préférées.