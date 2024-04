Entrevue : P-A Méthot nous promet une finale de saison très étonnante pour Coeur de Trucker

Faites-vous partie de celles et ceux qui ont craqué pour la première saison de Coeur de trucker à Unis TV? Si oui, vous avez sûrement déjà visionné le premier épisode de la deuxième saison, diffusé ce jeudi et disponible en rattrapage sur tv5unis.ca. Nous avons souhaité en discuter avec l'animateur P-A Méthot, qui joue encore à Cupidon cette saison, avec un plaisir non dissimulé.

Rappelons que cette saison, la téléréalité propose à une camionneuse et trois camionneurs célibataires de rencontrer des personnes qui n'ont pas peur de l'amour à distance. On vous présentait les attendrissants candidats ici.

Quand vient le temps de parler de cette émission, P-A Méthot ne cache pas son bonheur : « Écoute, ça, c'est arrivé comme un cadeau dans ma vie, cette émission-là, parce que ça me permettait de commencer à animer la télé de façon sérieuse, pas juste être drôle à la télé. Puis, c'était parfait comme émission, ça me ressemblait. C'est du vrai monde », lance-t-il d'emblée.

C'est un méchant privilège, parce que ce n'est pas forçant pour moi de faire ça.

« Tu sais, ce n'est pas eux autres qu'on amène à la télé, c'est la télé qui s'invite chez eux, puis dans leur vie à eux autres. Je me suis attaché à l'équipe, parce que c'est une équipe extraordinaire. Tout le monde s'aime comme ça ne se peut pas. Je suis resté en contact avec tous les candidats. Tu sais, les candidats de la première année reviennent dans la deuxième année. Je te dis, c'est une grosse, grosse fontaine de bonheur, ce projet-là, dans ma vie! »

Il ajoute, amusé : « Les grands-mères m'invitent à Pâques. À Noël, j'ai des invitations. Bien oui, j'ai des invitations (rires)! »

Au téléphone, l'animateur montre beaucoup d'affection pour les candidats de cette année, en plus de laisser présager de l'amour et de grosses surprises, surtout lors de la finale de saison qu'il nous invite à ne pas rater.

À la fin de la saison, tu vas faire "What? Ah oui? Vraiment?!?"

Celui-ci indique que l'équipe lui a caché des éléments pour la conclusion de saison, en plus de lui réserver certaines surprises : « Mon moment préféré, oui, ç'a été la dernière émission, le recap en fait. Parce qu'on m'a fait des surprises que je n'étais pas au courant. On m'a caché des affaires pour que je sois vraiment surpris. Et j'étais vraiment surpris! »

Voilà qui est particulièrement intrigant!

La série Coeur de trucker se poursuit les jeudis à 22 h sur Unis TV.

Notons que dans le prochain épisode, un candidat de la première saison viendra jouer à l'entremetteur, de manière tout à fait charmante, avec un candidat de cette saison qu'il souhaite présenter à l'une de ses bonnes amies.