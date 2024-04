De nouveaux camionneurs cherchent l'amour dans la 2e saison de Cœur de trucker

Forte d'une première saison réussie, la téléréalité amoureuse Cœur de trucker fait un retour en force ce printemps, à compter du jeudi 4 avril sur Unis TV, pour une deuxième saison attendue. P-A Méthot retrouve avec bonheur son rôle d'animateur, alors qu'il aidera une camionneuse et trois camionneurs célibataires à rencontrer des personnes qui ne craignent pas l'amour à distance.

Cœur de trucker, des producteurs de L'amour est dans le pré, propose à quatre célibataires de vivre une expérience humaine authentique, celle de rencontrer des personnes prêtes à partager leur quotidien atypique. Inspirées de leur réalité professionnelle, ces rencontres se déroulent sur les routes d'ici. La première saison nous avait permis d'en découvrir davantage sur le quotidien mouvant des camionneuses et camionneurs qui sillonnent nos routes, et la deuxième saison ne fera pas exception. C'est au tour de Sonia, Pierick, Jérémi et Samuel, d’ouvrir leur cœur – et la porte de leur camion – à leurs prétendantes et prétendants.

Sonia, 50 ans, de Chicoutimi, est « en amour avec son truck », comme elle le dit si bien d'entrée de jeu. On peut en effet sentir toute la passion de celle qui cherche « le prince charmant », après plusieurs années de célibat. Avec un franc-parler irrésistible, Sonia ne manquera pas de vous faire sourire, dans sa quête pour trouver l'étincelle de l'amour.

Pierick, 33 ans, de Repentigny, est mécanicien une semaine sur deux et camionneur longue distance l'autre semaine. Avide de voyages et de nouvelles rencontres, celui-ci se montre d'emblée attachant, familial et lover boy, alors qu'il tente de trouver la perle rare, quelqu'un de « curieux qui aime explorer, vivre ».

De son côté, Jérémi, 23 ans de Drummondville, vous amusera dès sa première apparition, avec sa bonne humeur contagieuse. « Je suis un peu le gars de fun », explique celui qui s'autoproclame romantique et qui espère trouver l'amour auprès d'une femme assumée, énergique et fonceuse. Sa famille espère de son côté qu'il s'assagira un peu.

Enfin, Samuel, 21 ans de Sainte-Brigitte-de-Laval, est camionneur depuis trois ans. Il espère devenir entrepreneur et développer sa flotte de véhicules pour vivre de sa grande passion. « La route, c'est comme des vacances », déclare-t-il dans sa présentation, avant d'ajouter, amusé, « je suis capable de mettre de côté mon camion pour passer du bon temps avec une fille » alors qu'il voudrait trouver sa première compagne pour poursuivre sa route. « Je veux vraiment avoir quelque chose de sérieux », explique candidement ce grand fan de country.

Découvrez les vidéos de présentation des candidats ici et leurs photos au bas de l'article.

Sous le regard bienveillant de P-A Méthot, qui les mettra rapidement à l'aise, ces candidats montreront qu'ils sont prêts à s'engager et vivre une expérience hors du commun pour, éventuellement, trouver l'amour. Les émotions seront au rendez-vous!

Découvrez la bande-annonce de cette deuxième saison ci-dessous.