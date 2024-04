Entrevue : Olivia Leblanc, l'architecte des looks époustouflants dans Les Traîtres

« Pour elle, c'était vraiment important que ce soit des looks super forts, puis qu'il y ait un côté dramatique, parce qu'elle voulait embarquer le costume, le look dans le personnage, aller lui donner cette force-là de ne jamais casser, de ne jamais tomber dans l'humour. Elle voulait quelque chose d'assez sérieux. Nous avons fait une recherche méticuleuse. »

Olivia Leblanc oeuvre dans le milieu de la mode depuis une vingtaine d'années et sillonne la planète grâce à son oeil unique pour tout ce qui est beau. Elle fait actuellement de la direction de création, en free lance, pour les magazines ELLE Québec et ELLE Canada, en plus de travailler conjointement avec de gros clients canadiens comme Reitmans et Joe Fresh. Plus encore, elle fait de la création de campagnes de mode pour certains designers québécois. Son Instagram regorge de toutes ces créations qui épatent au premier coup d'oeil. C'est Karine Vanasse qui a voulu s'associer avec la styliste, avec raison, pour construire le visuel mode de l'émission Les traîtres. Pour l'occasion, les deux femmes ont aussi travaillé avec Indiana Bourassa-Petit, styliste, Lison Proulx, couturière, Sylvie Longpré, habilleuse et Pénélope Lemay de même que Leslie-Ann Thompson à la direction beauté et maquillage et Valeria Amirova à la coiffure.

Dès le premier épisode du jeu-réalité Les traîtres , les téléspectatrices et téléspectateurs ont été à même de constater, d'une part, l'aspect captivant de la proposition et, d'autre part, la splendeur des looks portés par la formidable animatrice, Karine Vanasse , qui incarne à merveille la dame du manoir ( lisez nos impressions sur l'adaptation québécoise ici ). Vous avez été nombreux à vous extasier devant ce personnage, construit sur mesure par la comédienne, et magnifié par ces créations mode qui en mettent plein la vue. Nous nous sommes entretenus avec la styliste Olivia Leblanc , l'architecte de ces looks proposés dans l'émission.

On est allé vers des designers canadiens, c'était très important pour Karine.

Pour l'occasion, le travail des designers canadiens Brielle, Lamarque, Maria Karimi, Lecavalier, Golshaah, Greta Constantine et Dorian Who a été sollicité, combiné avec la visite de certaines boutiques de mode en ligne comme Ssense (avec Alissa Calderone), Farfetch, Revolve et Shopbop.

À cela, on ajoute une collaboration avec certains joailliers, comme Deux Lions, Jenny Birds, Soie Lait, L.L.Y. Atelier, Biko et ORA-C.

« Moi, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on a fait comme looks, et bravo à Karine, bravo à la production d'avoir embrassé ça, c'est vraiment des looks qu'on n'a jamais vraiment vus au Canada. Je pense qu'elle est allée vraiment repousser la barre. Elle a vraiment rendu ce personnage-là, ce personnage d'animation là, à un niveau international », s'exclame Olivia. « Je pense que les spectateurs vont s'amuser à découvrir vraiment une autre Karine. Je pense que Karine, la Karine de tous les jours, c'est une fille qui est beaucoup plus en féminité. Là, elle est allée vraiment jouer ailleurs. Je pense que les gens vont vraiment s'amuser à regarder, à découvrir chaque look qu'ils vont voir. Ça ajoute beaucoup à l'émission, c'est certain. Il faut rester jusqu'à la fin! »

Parmi ses looks préférés de la saison, la styliste mentionne celui du huitième épisode, que vous pouvez voir en entête : « Dans l'épisode 8, il y a une jupe carottée avec un veston et des bottes. J'aime beaucoup quand elle porte des bottes. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assumé. Ça lui donne vraiment beaucoup de caractère! » À cela, elle ajoute « celui de la finale aussi, j'adore! » Évidemment, il faudra être au rendez-vous pour en témoigner.

Découvrez deux looks du prochain épisode dans la galerie ci-dessous.

Quand on fait parler d'un look, c'est une bonne chose!

En terminant, nous avons voulu avoir l'opinion d'Olivia sur les critiques, souvent sévères, voire méchantes, qui inondent les réseaux sociaux concernant les looks de certaines animatrices au Québec. On ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour Marie-Mai, qui a fait jaser tout l'hiver avec ses looks audacieux dans Big Brother Célébrités. La styliste se montre sans appel à ce sujet : « Merci de poser cette question. Ça fait 20 ans que je travaille en télévision. J'ai travaillé pendant 15 ans avec Pénélope McQuade, qui a probablement été l'une des femmes, au niveau du look, qui a été le plus critiquée au Québec. Marie-Mai, c'est un de mes amis, Patrick Vimbor, qui l'habille. Je vais te dire quelque chose: je n'ai jamais, jamais porté attention à ça. »

Si une femme est confortable et à l'aise de porter quelque chose à l'écran, on devrait juste célébrer ça.

« On fait notre métier pour s'amuser, pour célébrer la femme. C'est un outil pour lui donner de la confiance en soi, une sécurité, une manière de s'exprimer, d'exprimer sa créativité », poursuit-elle. « Je pense que Karine le fait à merveille. Les traîtres, c'est une des émissions qui va nous avoir permis de montrer ce côté créatif de Karine. Je pense que les gens devraient juste voir ça comme ça, arrêter de prendre ça autant au sérieux. On est là pour s'amuser et créer! »

L'émission Les traîtres se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Noovo et en rattrapage sur Noovo.ca et CRAVE.