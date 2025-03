Entrevue : Maxim de Star Académie réagit à l'immense dose d'amour du public

C'est Maxim Doucet d'Alma qui a été éliminé dimanche soir à Star Académie.

Le public s'est dit surpris et déçu de voir quitter le talentueux jeune homme de 18 ans. Voyez les réactions ici. Les réseaux sociaux ont véritablement explosé!

Nous avons demandé au principal intéressé comment il accueillait tout cet amour du public. « C'est arrivé tout d'un coup. Ça faisait six semaines que j'étais complètement déconnecté de la réalité.

Tout est tombé d'un coup. Tellement d'amour. Honnêtement, c'est fou. Je remercie énormément les gens. Ça me touche. C'est beaucoup.

Il ajoute : « C'est touchant parce qu'on fait de la musique parce qu'on aime ça. C'est une passion qu'on veut transmettre aux gens. Si ça arrive à toucher les gens, c'est un sentiment de mission accomplie. »

Maxim a aussi reçu une dose d'amour des professeurs, qui sont venus le retrouver en coulisses après le variété. « Je pense qu'ils étaient fiers de moi. Ça m'a fait un baume au coeur d'entendre ça », dit-il.

« Les profs sont tellement humains, honnêtement, c'est fou », enchaîne-t-il. « Même quand la caméra s'éteint, ce sont des personnes qui s'intéressent réellement à nous. Ils prennent le temps de nous parler, de nous demander comment on va. Ils comprennent ce qu'on dit et sont capables de se mettre dans notre peau. Ils sont tellement empathiques. Ils ont beaucoup d'expérience, donc ils nous donnent vraiment de bons conseils. Ils ont pu nous épauler un petit peu et nous donner des "cues" à savoir qu'est-ce qu'on fait en sortant, comment on apprivoise ça, cette nouvelle vie qui nous attend. »

Après le variété, il a aussi pu retrouver ses proches. « Ah mon dieu, je m'ennuyais tellement de ma famille! Ça faisait six semaines que j'étais complètement coupé de la réalité, que je ne pouvais pas leur parler, que je ne pouvais pas les voir, que je ne pouvais pas les prendre dans mes bras. Mais là, de pouvoir faire ça, c'était comme : "OK, vous existez encore, vous êtes encore là!" et veux veux pas, eux de leur côté, ils étaient aussi très loin de moi et ils vivaient cette réalité-là aussi. De pouvoir se retrouver, ça a été un bon moment touchant. »

Maxim a aussi abordé son départ et sa réaction face au choix des professeurs. Vous pouvez lire le tout ici.