Maxim de Star Académie revient sur son élimination : « Les deux gars méritent amplement leur place »

Dimanche, c'est Maxim Doucet qui a quitté Star Académie.

Nous nous sommes entretenus avec le jeune chanteur au lendemain de son élimination.

« Honnêtement, je sors de Star Académie la tête haute et je suis très content », dit-il.

J'ai profité de chaque instant. Je n'ai aucun regret. Les deux gars méritent amplement leur place.

Le jeune homme de 18 ans d'Alma se dit satisfait de la performance qu'il a livrée dimanche. On se rappellera qu'il a interprété « I’m Still Standing » d'Elton John.

« Je suis vraiment content. J'avais envie de sortir ce côté-là showman, j'avais envie de triper sur scène. Hier, c'est ça que j'ai pu faire. »

Il dit comprendre la décision des professeurs, qui ont préféré Marc-Antoine.

Marco va vous surprendre. Il n'a pas fini. Ce n'est pas pour rien que la semaine des duos, j'ai choisi Marco. C'est quelqu'un d'hyper polyvalent. C'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions.

Il ajoute : « Quand il arrive sur scène, il est capable de transmettre l'émotion. Il va faire d'autres perfos. Je suis certain que vous allez voir une autre version, un autre Marco. Je ne pensais même pas qu'il était capable d'aller là. Marco, Joël, ils méritent vraiment leur place. »

« L'expérience Star Académie, ça a surpassé mes attentes », nous confie-t-il. « On s'attend à quelque chose et tu arrives là et c'est tellement énorme. Il y a beaucoup de gens derrière Star Académie. C'est 350 personnes qui travaillent derrière d'arrache-pied pour nous faire briller semaine après semaine. C'est incroyable à quel point on est bien entourés, à quel point on est chanceux de vivre ça. Star Académie, ça a surpassé mes attentes », réitère-t-il, « c'est l'expérience d'une vie et je suis content, très reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre ça. »

Maxim est fier des liens d'amitié qu'il a pu créer à l'Académie. « On est vraiment un groupe tissé serré. C'est ça qui était cool. C'est ça qui était le fun. On pouvait vraiment se parler entre nous et compter les uns sur les autres. »

Je pense qu'au final, on était vraiment un groupe qui se tirait vers le haut, tous ensemble.

Rappelons que Maxim retrouvera rapidement ses amis de l'Académie alors qu'il sera du lancement de l'album ce jeudi 6 mars. Le public est d'ailleurs invité à prendre part à l'évènement.

Lancement de l'album de Star Académie

De 17 h à 20 h

Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O