Entrevue : Le nouveau défi humoristique d'Antoine Bertrand : « Je me fais un beau cadeau »

Alors que nous le retrouvions quotidiennement cet hiver dans STAT, nous avons pu renouer avec Antoine Bertrand dans notre petit écran, après quelques années plus discrètes. Ce faisant, nous avons pu retomber sous le charme de ce talentueux acteur, qui peut tout jouer.

Il en fera encore la preuve en fin d'année, puisque celui-ci fait partie de l'imposante distribution du Bye Bye 2025, qui a été dévoilée en grande pompe ce lundi matin, du côté de Radio-Canada. Un défi que l'interprète envisage avec une belle fébrilité.

Voyez nos photos du dévoilement de la nouvelle équipe de l'émission spéciale de fin d'année ci-dessous.

« J'ai le luxe d'avoir des propositions, et c'est un luxe. Après ça, je décide un peu où est-ce que mon petit cœur a le goût d'aller. C'est arrivé un peu comme STAT. Fabienne m'a appelé pour STAT, j'ai dit oui. Guillaume Lespérance m'a appelé pour le Bye bye, et j'ai fait "Ouais, écoute, le timing est bon" », nous raconte-t-il.

Évidemment, je voyais la troupe aussi qui était en train de se former, puis c'est tout du monde qui me parle. Et c'est un événement aussi.

« J'ai 48 ans, on cherche toujours des façons de sortir de ses pantoufles », nous explique-t-il. « Ça devient de plus en plus difficile avec l'expérience et tout ça. Comme j'ai fait de la comédie beaucoup, mais pas tant dans le format de sketchs, c'était toutes des affaires qui me disaient " écoute, ça va te donner une belle dose d'énergie, puis ça va te provoquer, puis tu vas te sentir vivant, puis après ça, tu te diras c'était merveilleux, ou plus jamais". »

Y a-t-il quelque chose d'angoissant dans le fait de jouer dans le Bye Bye, sachant que les commentaires des téléspectateurs peuvent parfois être acides au lendemain de la diffusion? Le comédien se montre résilient :

« Tout le monde a raison, c'est ça qui arrive. T'as le droit de ne pas aimer ça. C'est de l'art. En comédie, si tu n'as pas trouvé ça drôle, ce n'est pas de ta faute, c'e nest pas de ma faute. Ça ne te parlait pas. Oui oui, des fois, le gag rate la cible. Moi, j'ai toujours plus de respect pour ceux qui jouent à la balle que pour ceux qui commentent la game. Donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Je le dis, mais je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec l'ampleur de tout ça. »

Le comédien mentionnent en ce sens l'importance des auteurs : « Ce sont eux les héros du Bye Bye! » Cette année, ils seront quatre à se partager la tâche : Raphaëlle Germain, Charles-Alex Durand, Arnaud Soly et Patrick Dupuis.

Moi, la pression, elle vient du fait que je veux tout donner, que je veux qu'on donne tout, en tournage, à l'écriture, pour que quand le show va être fini, qu'on se dise, wow, on est fiers, on a tout donné, on n'aurait pas pu faire plus.

Quand on lui demande quel personnage de l'actualité il se verrait bien interpréter, Antoine répond sans détour et avec toute la dérision qui le caractérise : « Geneviève Gilbault! »

Nous espérons que cette douce folie sera infusée dans ce nouveau Bye Bye, que nous avons bien hâte de découvrir. Les tournages doivent commencer cet été.