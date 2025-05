Entrevue : Halie Sana nous explique pourquoi elle n'a pas pleuré en quittant Masterchef Junior

En marge de son élimination crève-coeur à Masterchef Junior Québec, nous nous sommes entretenus avec la magnifique Halie Sana, concernant son périple dans l'aventure culinaire.

Contrairement à d'autres jeunes candidats dans la compétition, Halie Sana a conservé un large sourire lorsque les juges Martin Picard et Stefano Faita lui ont annoncé son départ, faisant ainsi preuve de sa grande maturité.

Nous en avons discuté avec la principale intéressée, le soir de la diffusion de l'épisode en question. Elle nous explique comment elle a réussi à garder cette attitude positive, malgré la déception.

« Moi, j'ai vu ça un peu comme si t'étais dans un jeu, à l'école en éducation physique, et si tu te fais toucher au ballon chasseur, tu vas sur le banc, et tu attends juste la prochaine partie. Moi, j'ai vu ça comme un jeu, mais encore plus fun. Et je me suis dit, à un moment donné, tout le monde va partir. Que je le veuille ou non, ça arrivera », nous dit-elle.

Quelle formidable réflexion de la part de cette jeune femme talentueuse!