Entrevue : Deux nouveaux défis à l'écran pour Carmen Sylvestre

En marge de sa participation à la quotidienne STAT l'an dernier, où elle a brillé dans un rôle particulièrement émouvant, la comédienne Carmen Sylvestre a poursuivi sa trajectoire atypique avec plusieurs mandats intéressants, notamment dans Indéfendable, ce qui nous a permis de continuer à la côtoyer dans notre petit écran. À 77 ans, rien ne semble arrêter cette étoile filante, qui nous retrouvons cet été avec de nouveaux défis, l'un au petit écran et l'autre au grand écran. Nous en avons discuté avec la sympathique comédienne, qui se montre ravie par cette saison estivale toute en mouvance.

À compter du 19 mai, et ce pour tout l'été, Carmen Sylvestre fait un retour comme chroniqueuse à Sucré salé, forte d'un premier mandat qui a attiré tous les regards. Comme un gage de confiance, l'équipe de la quotidienne lui donne cette fois carte blanche, dans des chroniques intitulées « Les fantasmes de Carmen », qu'elle nous explique ainsi : « Ce qu'on a proposé, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire ou que j'aurais eu envie de faire, que ce soit jouer dans des pièces de théâtre ou de jouer avec des comédiens-comédiennes avec qui je n'aurais jamais pensé jouer, ou même des petits pas de danse vous savez. »

« On a des noms de proposés, mais là encore, il n'y a rien de dévoilé à ce point-là », nous indique-t-elle. Ainsi, cet été, on verra Carmen jouer, chanter, danser et surtout s'amuser aux côtés de personnalités qu'elle admire, une opportunité en or pour cette pétillante dame de nous en mettre encore plein la vue. « Ça va être ça, on va découvrir des fantasmes de Carmen! », nous lance-t-elle, rieuse!

Peut-être qu'il y en a même que je vais rester surprise moi-même !

Pour bien s'acquitter de sa tâche de chroniqueuse, Carmen Sylvestre avait précédemment suivi des cours avec Chantal Lamarre, Alex Perron et l'humoriste canadien Christopher Wall : « J'ai beaucoup encore de choses à apprendre, parce que suivre des ateliers, ce n'est pas la même chose, mais disons que j'ai mon propre style », ajoute-t-elle, avec humilité.

Par ailleurs, Carmen Sylvestre a également décroché un rôle dans le film Les furies de Gabrielle Côté (la fameuse Laurence Caron de STAT!), un long métrage qui l'amènera à côtoyer l'univers du derby. C'est une distribution sélecte qui donnera vie à ce nouveau projet, avec des noms comme Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, Antoine Pilon, France Castel, Debbie Lynch-White, Samantha Fins, Sandrine Bisson et plusieurs autres au générique.

Avec ses héroïnes intenses et imparfaites, Les furies est la première comédie sportive québécoise au féminin. Waterloo aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine expulsant ainsi les ligues féminines amateures de l’aréna. Pour venger leur temps de glace perdu, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire, ancienne championne de derby, ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

À ce sujet, Carmen nous dit : « Moi, je fais partie des fermières, c'est un groupe de fermières. Mes compagnes de jeu, c'est Thérèse Perreault et c'est France Castel. »

Quand j'ai lu ça, c'est comme wow! Il y a de tout là-dedans. C'est drôle, c'est touchant, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges.

En parlant de son personnage, elle nous dit : « Elle est de bonne humeur la madame! Elle est de bonne humeur, puis elle aime ses jeunes, elle leur fait du sucre à la crème, puis elle leur a coupé des chandails, puis elle travaille. »

Les tournages de la comédie sportive commencent cette semaine pour toute l'équipe. Une sortie en salles est prévue en 2026, bien que la date soit toujours à confirmer.

Comme si ce n'était pas suffisant, on retrouvera également la comédienne sur les planches cet été, d'abord à Kingsey Falls puis à Rougemont, dans la pièce Cougar qui peut! dans laquelle elle partage la vedette avec Marie-Josée Longchamp, Yan Rompré, Pierre-Luc Cloutier, Kevin Lapierre et Paul Dion! Elle y interprète une femme âgée qui se pense toujours dans la quarantaine, ce qui ne manquera pas de créer son lot de quiproquos et de nous faire rire aux éclats.

« L'univers, qu'est-ce qu'on lui demande? Je demande à mes anges, à mes guides, qu'ils m'aident à coordonner toutes ces dates-là », conclut-elle, positive, en visualisant son été occupé. Nous lui en souhaitons tout autant et nous serons heureux de la regarder relever ces nouveaux défis, comme présage d'une suite lumineuse.