Entrevue : De beaux projets pour Émilie après Masterchef Junior Québec

Ce jeudi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont assisté à une autre élimination crève-coeur à Masterchef Junior Québec, celle d'Émilie, qui a néanmoins eu le temps de nous éblouir avec ses vastes connaissances culinaires et sa grande passion. Celle-ci avait d'ailleurs reçu une étoile de la part de Martin Picard, après un défi où elle avait brillamment reproduit un tajine marocain.

Loin d'être découragée par son élimination, la pétillante jeune femme se montre d'autant plus intéressée par la cuisine. En ce sens, elle nous réserve de belles surprises, comme elle nous l'explique en entrevue.

« Depuis que je me suis fait éliminer, je continue de cuisiner, je fais des vidéos de cuisine sur ma page Facebook "Émilie Sénécal Passion Cuisine" », nous lance-t-elle avec le sourire dans la voix. « Dans le fond, je fais des vidéos où je continue de cuisiner. Des fois, le soir, je dis à mon père "peux-tu arrêter à l'épicerie et aller chercher tel ou tel ingrédient?" Alors, il me les achète, par exemple. Des fois, je ne veux pas me filmer en train de faire à manger, donc je cuisine, ensuite je prends une photo et je la publie. Mais je cuisine vraiment régulièrement. »

Ça m'a fait juste poursuivre ma passion et essayer de continuer encore plus.

Loin de décourager cette flamme, la famille d'Émilie a contribué à son amour pour la bonne bouffe, comme elle nous l'indique : « C'est vraiment surtout mon père, ma mère, mais aussi ma mamie. Depuis que je suis petite, souvent avant Noël, je vais faire des biscuits avec elle. Je fais des recettes avec elle, c'est vraiment le fun! Je passe du temps avec elle à cuisiner et j'aime ces moments-là avec elle. »

« Avec mon père, je fais surtout du barbecue, on cuit des pièces de viande, on fait fumer des choses. Avec ma mère, je l'aide à cuisiner des repas un peu réconfortants, comme la lasagne, des spaghettis, des soupes, des choses comme ça », explique-t-elle.

« Mes projets, ça serait surtout d'essayer de rencontrer des gens un peu connus, d'essayer de faire des vidéos de cuisine avec eux, d'essayer de trouver des recettes, de les mettre à ma façon, de faire des vidéos avec eux. J'essaie de continuer le plus possible de cuisiner. Des fois, avec l'école, je n'ai pas super le temps, mais je me trouve toujours un petit moment, au moins une fois par semaine, de cuisiner un repas. »

Émilie espère en outre devenir professeure de cuisine dans le futur : « Moi, j'ai toujours voulu être professeure, mais j'ai une passion pour la cuisine. Puis aussi, quand tu es professeure de cuisine, les élèves, ils veulent apprendre la cuisine, ils t'écoutent. »

Dans l'immédiat, la jeune cordon-bleu caresse un rêve bien précis, en lien avec Masterchef Québec : « Moi, je rêverais de cuisiner avec Sandra, de la première saison. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle m'a vraiment inspirée tout au long. »

C'est un souhait, lancé dans l'univers, que nous aimerions voir se réaliser, pour le bonheur de la talentueuse Émilie (et le nôtre aussi, bien sûr)!

Masterchef Junior Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.