Entrevue Big Brother Célébrités : King Melrose estime que Mona a fait un mauvais usage de son Coup d'État

Au terme d'une des semaines les plus excitantes de Big Brother Célébrités, nous avons pu parler à King Melrose, le premier joueur exclu de l'aventure pendant son patronat. Une première dans l'histoire de la téléréalité, qui a fait particulièrement jaser.

Déjà au début de la semaine, les téléspectateurs déploraient l'ampleur du pouvoir offert d'emblée à Mona de Grenoble, le fameux Coup d'État, qui lui permettait de renverser un patronat au moment de son choix. Plusieurs craignaient en ce sens que Mona en profite pour évincer un gros joueur comme William, Pascale ou Marie-Ève. Au terme de l'épisode de dimanche, c'est toutefois King Melrose qui a vu son jeu audacieux se retourner contre lui, au grand dam de bien des téléspectateurs, dont nous, qui auraient aimé retrouver un plus gros nom devant Marie-Mai.

Questionné sur le sujet, King Melrose a pris le même parti, en déplorant le choix de Mona avec le si grand pouvoir qui lui avait été conféré par la production : « Alex aurait pu quand même mettre un plus gros joueur à côté de moi pour terminer le jeu, un genre de William qui est tellement bon et tellement fort à ce jeu. »

En effet, si Mona a d'abord considéré l'idée, elle a dû se dire rapidement que le fait d'éliminer l'un des meilleurs joueurs allait la mettre dans une très mauvaise posture la semaine suivante. Une déduction logique qui nous rappelle à quel point Mona est une grande joueuse!

Par contre, King Melrose estime que Mona s'est peut-être elle-même jeté un mauvais sort en utilisant son pouvoir aussi tôt dans la compétition : « C'est un couteau à double tranchant, parce que s'il est joué, après ça, il n'a plus le droit d'être patron. Il va falloir qu'il joue juste avec sa game sociale seulement. Là, il ne peut plus sortir d'un pétrin. Ça fait que j'ai déjà hâte de le voir se démerder dans tout ça, Alex. À suivre, mais ça va être très intéressant à voir. »

Quant à sa propre participation, King Melrose se dit fier d'avoir respecté ses valeurs dans une joute qui l'a amené à côtoyer de près les deux clans de la maison : « Je pensais que j'aurais été un bon menteur, mais c'est vraiment difficile de commencer à le faire dans sa vie, pour se pratiquer et tout ça. C'est bien beau de se pratiquer et de suivre ça depuis des années, comme je l'ai fait, de faire tes devoirs, mais c'est toute une autre chose de le jouer, vraiment. ».

Il poursuit : « J'ai rarement vu quelque chose d'aussi complexe et ce n'était pas juste une couche, c'était multi-couches, de se souvenir des mensonges, de pourquoi tu as dit ça, de jouer des coups d'avance. Il y a des choses que j'avais mieux que d'autres, mais mentir, ce n'était pas ma force. Ce n'est pas grave, je le savais, moi j'ai joué avec ça. Je me suis vu aller dès le départ, je me suis dit que je ne serais pas bon menteur, donc je vais vous dire la vérité et je vais m'en servir de ça. »

Quant à la critique de nombreux téléspectateurs qui estiment que King Melrose était la marionnette de William Cloutier dans le jeu, voici ce qu'il nous dit : « C'était consentant. En sortant des croquettes, surtout, j'étais fatigué. On était brûlés. Lui, il avait déjà un planning. J'étais comme "let's go". Ça allait dans ce sens-là. Ça n'aurait pas été Mona mon choix. Ça aurait été Marie-Ève et Gab. Ça ciblait quand même la chambre orange. C'était deux joueuses qui étaient très fortes aussi. Ça aurait été dans le même sens. »

Ce faisant, King Melrose retrouve ses premières amours, la musique, alors qu'il tournera bientôt un vidéoclip avec Moyenne classe, pour la chanson « Bardown » qui aborde la passion du hockey. Il sera aussi de retour sur scène, notamment en première partie de Mariana Mazza.