Après nous avoir éblouis dans la première saison de Sterling Point sur Prime Video, voilà que l'acteur Jacob Whiteduck-Lavoie fait un retour à la télévision québécoise, en revenant à ses premières amours dans une série dérivée de Premier trio.

Dans Premier trio – En zone adverse, les parents de Xavier se sont séparés, il a déménagé et changé d’école, son diabète l’a obligé à rater le début de sa saison de hockey. Chloé (Constance Munger) est partie à Toronto où elle étudie dans une école de hockey réputée.

Xavier a perdu ses repères, mais il y a une lueur d’espoir : l’équipe de hockey D1 de sa nouvelle école trône au sommet des classements. S’il réussit à faire sa place chez les Monarques, tout pourrait changer pour lui : il aurait la chance d’être recruté pour jouer au niveau collégial l’année suivante et pourrait aller loin dans le monde du hockey. Que sera-t-il prêt à sacrifier pour y arriver?

Ainsi, Xavier se retrouvera au sein d'une intimidante équipe de hockey où règne une dynamique malsaine. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour appartenir à cette élite? Voilà un rôle avec un certain mordant pour Jacob Whiteduck-Lavoie, qui devra plonger dans les émotions fortes.

Antoine Marchand-Gagnon, Thomas Boonen, Liliane Skelly, Maïka Ferron, Raphaël Girard, Maxime Allard, Maxime Gibeault, Madeleine Péloquin et Noémie Yelle font notamment partie de la distribution de cette nouveauté à venir au printemps 2027 sur ICI Tou.tv Extra.

Scénarisée par Raphaël Codebecq, Nadia Lakhdari, Julien Tapp et Frédérick Wolfe, réalisée par Charles Grenier et Philippe Grenier pour Avanti-Toast, la série de 13 épisodes de 21 minutes met également en vedette Vanessa Boudrias, Nicolas Papillon, Ilyes Tarmasti, Constance Munger, Mathieu Drouin ainsi que Iani Bédard, Justin Paquette et Dounia Ouirzane.

Rappelons que Premier trio – En zone adverse fait suite au succès de la série Premier trio, qui a captivé un public de tous âges au Québec, avant de poursuivre son élan notamment en France, en Belgique, en Suisse, en Suède et en Finlande. Les trois saisons demeurent disponibles sur ICI Tou.tv et ICI Tou.tv Extra.