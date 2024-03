Entre Danick et Charles, pour qui voterait Joëlle en finale de BBC?

Pour l'instant, dans Big Brother Célébrités, les deux joueurs qui sont en meilleure position dans le jeu sont le duo Charles et Danick, qui se surnomment eux-mêmes Batman et Robin.

Comme Joëlle vient tout juste de quitter le jeu, nous avons eu envie de savoir, lequel d'entre les deux elle désignerait comme grand gagnant si les deux joueurs se retrouvaient en finale ensemble.

Celle-ci hésite d'abord à se commettre, puis nous dit : « Le show n'est pas fini, il y a encore des choses qui me restent à voir, à analyser, mais moi, en partant de cette maison-là, j'ai pris Charles par la main et j'ai dit : "si tu me gardes ici, je t'amène avec moi jusqu'à la finale", donc, ici et maintenant, j'aurais tendance à te dire que je ferais gagner Charles. »

Il faut savoir que Joëlle a développé une grande amitié avec Charles, que nous n'avons pas nécessairement vu dans les émissions. « Ça ne fait pas partie du jeu donc, on ne montre pas les super grandes connexions interpersonnelles qui se créent dans la maison », nous explique-t-elle d'abord. « Moi, j'ai eu le luxe qu'on présente ma relation avec Daniel, qui était vraiment super précieuse, mais les relations personnelles et amicales qui existent en dehors du jeu sont moins montrées. C'est ben correct parce que ce n'est pas ça le show de télé, mais parfois je vais arriver à la maison, et je vais dire : "Charles Hamelin, c'était mon grand ami là-bas" et là on va me dire : "Ah ouin? On n'a pas vraiment vu ça..." ».

« On a tellement jasé de nos familles, de nos enfants... Il va y avoir des soupers post-aventure c'est sûr », ajoute-t-elle à propos de sa relation avec l'olympien.

En plus de Daniel et Charles, elle a aussi créé des liens forts avec Pat, qui est d'ailleurs allé la visiter à l'hôtel à sa sortie de l'aventure. « Nous étions les papa et maman de la maison, c'était très naturel pour lui de venir me voir. Ç'a été une aura de grand frère pour moi dans cette maison-là. »

Si le scénario le plus probant pour le moment place Charles et Danick en finale, Joëlle aimerait que ce soit plutôt Charles et Frédérique qui tentent de convaincre le jury à la fin. À suivre!

La grande finale de Big Brother Célébrités sera présentée le 31 mars prochain, puis Le dernier confessionnal sera diffusé le 7 avril.