Engie a-t-elle eu des rapprochements dans la maison des exclus d'OD Panama?

Lors de sa sortie de l'aventure OD Panama, nous avons demandé à Engie si elle avait eu des rapprochements avec un ou l'autre des garçons dans la maison des exclus.

« Non, pas du tout. Ce sont mes bros. On a du fun. Pour vrai, on a vraiment des relations de frères et soeurs. Je les tanne comme si c'étaient mes petits frères puis on a vraiment du fun. Pour vrai, c'est full simple puis moi, c'est ça que j'aime. Comme j'ai grandi dans une grande famille puis que j'ai quatre frères, j'ai réalisé que j'ai besoin de ça l'énergie masculine parce que moi, trop d'énergie féminine, ça marche pas. Je n'aime pas ça parler dans le dos des autres, je ne suis pas une fille à potin puis un truc de même. Dans la maison des filles, c'est beaucoup ça. »

Elle nous indique qu'elle a eu beaucoup de plaisir dans la maison des exclus.

Pour vrai, ça a été mon meilleur moment de OD.

« Dans notre vie, on rencontre des gens et tout, mais on n'apprend jamais à les connaître de fond en comble. Là, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est de parler de la vie, de parler de nous, de comment qu'on agit par rapport à certaines situations. On en apprend tellement sur nous, puis je trouve ça vraiment beau. Je comprends maintenant pourquoi les gens à OD, ils sont proches et aussi unis parce que c'est vraiment spécial ce qu'on vit, et les connexions ou les amitiés que tu forges, tu les forges vraiment pour vrai parce qu'on apprend à se connaître dans nos pires moments parce qu'OD, c'est vraiment challengeant puis jamais que tu es à ton best parce que tu es confronté à des affaires difficiles. »

Précisons que nous avons aussi parlé à Engie de la situation avec Billy. Elle a apporté quelques précisions quant à cette dernière discussion avec lui qui a fait couler beaucoup d'encre. À lire ici.