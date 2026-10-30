OD Panama : Nous n'avons pas tout vu de cette discussion entre Billy et Engie

Engie a été éliminée de l'aventure OD Panama ce mercredi. Juste avant de quitter, elle a demandé à parler à Billy afin de mettre cartes sur table. Elle lui dit qu'elle espérait que son choix d'opter pour Émilie plutôt qu'elle était sincère, ce qu'il a répondu à l'affirmative.

« Ce n'était pas pour être contre personne, au contraire, parce que moi, j'étais comme : j'espère juste qu'il a fait le bon choix, parce qu'Émilie, c'est une bonne fille, puis je le sais que ce qu'elle ressent pour lui, c'est sincère. Fait que moi, c'était plus en guise de protection, de comme, je ne veux pas qu'elle se fasse niaiser. » Lors de cette dernière discussion, elle lui a d'ailleurs précisé que c'était, entre autres, pour s'assurer qu'il soit honnête envers Émilie qu'elle lui posait la question, un moment que nous n'avons pas vu dans l'émission de mercredi.

A-t-il été honnête dans sa réponse selon elle? « Il m'a vraiment dit qu'il était 100% confiant de son choix et tout, à ce moment-là, je me disais : OK, parfait, ben good. C'est juste que, quand j'ai vu les émissions par après, c'est là que je me suis dit : hey, OK, finalement, genre, je n'étais pas si délulu que ça. Il parlait de moi avant que j'arrive, puis comme, aussitôt que j'arrive, puis qu'il y a une élimination c'est comme si je faisais plus partie de l'histoire, fait que je me dis : est-ce que je me suis trompée ou j'avais raison? » Encore aujourd'hui, elle n'a pas toutes les réponses.

Elle réagit également au fait que Billy ait rapporté cette discussion délicate aux garçons après son départ.

« J'ai comme l'impression qu'il porte la discussion un peu en sa faveur, de comme être genre : "heille, elle me dit qu'il y a de quoi..." puis j'ai l'air un peu delulu, puis pour vrai, ça se peut que je le sois, peut-être qu'il était pas down, mais qu'il n'a juste jamais été capable de me le dire. Puis pour vrai, c'est vraiment correct s'il n'est pas down, mais c'est juste que je n'aime pas que les choses ne soient pas claires. Je veux aller au bout des choses, puis je veux avoir des confirmations. J'ai l'impression qu'il n'est jamais clair, puis quand il arrive puis qu'il dit ça, puis qu'Oli, qui est comme : "Comment tu veux que je développe de quoi avec quelqu'un qui ressent de quoi pour quelqu'un d'autre?"

Premièrement, ce n'est pas que je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je trouve juste que j'ai plus d'affinités avec une personne, de un, puis de deux, toi, toute la semaine, tu parles d'Imane pendant que tu es avec moi. En ce moment, il s'enfonce.

Engie nous a aussi expliqué en détail la relation qu'elle avait avec Billy avant l'aventure. « Concrètement, oui, on se connaissait, mais on s'est jamais "daté". On s'est vus dans des contextes de groupe, puis un peu one-on-one. Comme j'ai dit, on s'est embrassés, on a déjà dormi ensemble, mais c'est vraiment tout. [...] Je suis rentrée dans l'aventure en me disant : "hey, crime, c'est vraiment un adon qu'on est là ensemble, puis on dirait qu'il a tellement été mis dans ma vie cette année, que je me suis dis : "les étoiles sont-elles alignées ou il y a quelque chose?" Mais je ne suis pas rentrée en mode : j'y vais juste pour lui, vraiment pas, au contraire. »

Engie précise qu'elle n'a pas nécessairement l'intention de confronter Billy sur la question à L'heure de vérité. « Je le sais pas pour vrai, parce que je me dis, rendu là, j'ai plus besoin d'avoir ces réponses-là. C'est sûr que ça me refroidit, puis je trouve ça juste plate, parce que moi, ça a un peu scrappé ma game, veux, veux pas, dans le sens que je venais d'arriver, puis ça a comme un peu fait comme si je ne me faisais pas prendre au sérieux par rapport aux filles, parce qu'on dirait que les histoires n'étaient pas racontées au complet. »

Nous souhaitons à Engie un bon retour au Québec!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.