Enfin le 10e campeur arrive à Sortez-moi d'ici, mais est-il là pour rester?

Avant même le début de la nouvelle saison, il y avait des rumeurs que Gildor Roy allait faire partie de l'aventure.

Il ne figurait pas parmi les candidats principaux. On s'imaginait bien qu'il allait sortir de la roulotte à un moment ou à un autre, mais, avouons-le, plus la saison avançait, plus on se disait que l'information était fausse.

Mais voilà qu'au huitième épisode, le comédien débarque au camp, sous la stupéfaction des campeurs toujours dans la course.

Les célébrités ont travaillé si fort au cours des dernières semaines (ce qui équivaut à 8, 9, peut-être 10 jours de tournage) qu'on peut difficilement s'imaginer que l'acteur ait réellement une chance de remporter le grand prix.

C'est un excellent revirement, mais il y a là une injustice qu'on ne peut passer outre. On se dit que le nouveau campeur a probablement accepté de participer à l'aventure pour un épisode ou deux, mais qu'il ne viendra certainement pas arracher des mains de l'un de ses collègues artistes un prix aussi symbolique.

D'ailleurs, dans la bande-annonce présentée à la fin du précédent épisode, on peut l'entendre réclamer l'attention de ses comparses lors du gala de la jungle. Ira-t-il leur annoncer qu'il quitte l'aventure prématurément? C'est ce qu'on croit. Reste qu'il a quand même eu droit à sa photo de campeur officielle. Voyez-là ci-dessous.

Chose certaine, ce sera très amusant de voir Gildor Roy enfiler une cape et tenter d'avancer sur une structure glissante dans le prochain épisode. Nous avons bien hâte de voir ce que la production nous réserve pour la suite.