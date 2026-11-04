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Enfin des réponses pour les adeptes d'Indomptables

Un épisode qui va tout changer pour la suite!

Sur la photo : Hubert Proulx et Marilou Morin
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Préparez-vous à un épisode assez intense d'Indomptables ce soir, alors que vous aurez enfin certaines réponses que vous espérez depuis un moment!

Comme on le sait, Julie (Marilou Morin) a eu un enfant dans le passé, qu'elle pensait mort-né, après une liaison défendue avec son beau-père, Philippe Richer (Benoît Gouin). Par contre, depuis quelques semaines, les indices s'additionnent pour nous faire comprendre que le bébé n'est pas mort et qu'il vivrait d'ailleurs toujours à St-Aubertin, sous une autre identité.

C'est ce mercredi que vous aurez enfin des réponses à ce sujet. Évidemment, nous ne vous donnerons pas l'information ici, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute, mais préparez-vous à tout un épisode!

Comme on le sait, il y a maintenant plusieurs protagonistes de la série qui sont à la recherche de cette information, que ce soit Julie, Philippe, mais aussi David Beaufort (Hubert Proulx) et Michel Martineau (Stéphane Demers). Il est facile de comprendre que ce dernier ne ferait pas bon usage de cette information, s'il venait à découvrir la vérité.

Les téléspectateurs pensent depuis le début que le fils de Julie serait en fait Louis (Félix-Antoine Bénard), celui qui serait le fils de René Vaillancourt (Stéphane Jacques) et de la mère Martineau. Mais est-ce vraiment le cas?

On comprend, sans avoir vu ces scènes encore, que les retrouvailles « lune de miel » de Philippe et sa femme Évelyne (Geneviève Rochette) pourraient être de courte durée, surtout si celle-ci découvre la relation de son conjoint avec sa fille. Quelle union pourrait suivre à une telle révélation?

Dans le même épisode, un personnage sera porté disparu, à la grande inquiétude de tous. Pourrait-il y avoir quelqu'un qui essaie d'enterrer des secrets ou de faire disparaître des preuves?

Indomptables se poursuit, les mercredis à 20 h, sur les ondes de TVA.

Évidemment, on continue d'espérer une issue positive pour la série Indomptables, alors que les producteurs tentent encore le tout pour le tout pour sauver ce projet de l'annulation. Doigts croisés pour la suite...

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